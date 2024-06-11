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Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
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11:22 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952126779.html
Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил
Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил
Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:22
2024-06-11T11:22
россия
игорь коротченко
владимир путин
нато
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь возможность оперативного развертывания и эффективного применения тактического ядерного оружия, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. "Вне зависимости от каких-либо политических аспектов любое оружие, если оно находится в арсенале страны, при определенных обстоятельствах может быть применено. Поэтому Россия должна иметь подразделения, полностью готовые к применению, в том числе и тактического ядерного оружия. Иными словами, порох нужно держать сухим", - сказал он. Коротченко полагает, что в российской военной доктрине должны быть детальнее прописаны сценарии возможного применения ядерного оружия. "По моему мнению, в военной доктрине РФ необходимо чётко прописать, что агрессия НАТО даже с применением исключительно обычных вооружений может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи и нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", - подчеркнул аналитик. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2024 заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.
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Кадры учений нестратегических ядерных сил
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россия, игорь коротченко, владимир путин, нато, безопасность
Россия, Игорь Коротченко, Владимир Путин, НАТО, Безопасность
Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил

Эксперт Коротченко: учения ядерных сил нужны РФ, чтобы держать порох сухим

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь возможность оперативного развертывания и эффективного применения тактического ядерного оружия, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил.
"Вне зависимости от каких-либо политических аспектов любое оружие, если оно находится в арсенале страны, при определенных обстоятельствах может быть применено. Поэтому Россия должна иметь подразделения, полностью готовые к применению, в том числе и тактического ядерного оружия. Иными словами, порох нужно держать сухим", - сказал он.
Коротченко полагает, что в российской военной доктрине должны быть детальнее прописаны сценарии возможного применения ядерного оружия.
«
"По моему мнению, в военной доктрине РФ необходимо чётко прописать, что агрессия НАТО даже с применением исключительно обычных вооружений может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи и нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", - подчеркнул аналитик.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2024 заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия использует против Запада его же оружие
9 июня, 08:00
 
РоссияИгорь КоротченкоВладимир ПутинНАТОБезопасность
 
 
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