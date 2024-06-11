https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952126779.html
Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил
Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил
Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:22
2024-06-11T11:22
2024-06-11T11:22
россия
игорь коротченко
владимир путин
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578237_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eb43d99ae48b6c4f7e9bd87594ba7a8.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь возможность оперативного развертывания и эффективного применения тактического ядерного оружия, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. "Вне зависимости от каких-либо политических аспектов любое оружие, если оно находится в арсенале страны, при определенных обстоятельствах может быть применено. Поэтому Россия должна иметь подразделения, полностью готовые к применению, в том числе и тактического ядерного оружия. Иными словами, порох нужно держать сухим", - сказал он. Коротченко полагает, что в российской военной доктрине должны быть детальнее прописаны сценарии возможного применения ядерного оружия. "По моему мнению, в военной доктрине РФ необходимо чётко прописать, что агрессия НАТО даже с применением исключительно обычных вооружений может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи и нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", - подчеркнул аналитик. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2024 заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578237_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65e03393ce44e3fd0f0ee8f832763ae0.jpg
Кадры учений нестратегических ядерных сил
Кадры учений нестратегических ядерных сил
2024-06-11T11:22
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь коротченко, владимир путин, нато, безопасность
Россия, Игорь Коротченко, Владимир Путин, НАТО, Безопасность
Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил
Эксперт Коротченко: учения ядерных сил нужны РФ, чтобы держать порох сухим
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь возможность оперативного развертывания и эффективного применения тактического ядерного оружия, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил.
"Вне зависимости от каких-либо политических аспектов любое оружие, если оно находится в арсенале страны, при определенных обстоятельствах может быть применено. Поэтому Россия должна иметь подразделения, полностью готовые к применению, в том числе и тактического ядерного оружия. Иными словами, порох нужно держать сухим", - сказал он.
Коротченко полагает, что в российской военной доктрине должны быть детальнее прописаны сценарии возможного применения ядерного оружия.
«
"По моему мнению, в военной доктрине РФ необходимо чётко прописать, что агрессия НАТО
даже с применением исключительно обычных вооружений может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи и нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", - подчеркнул аналитик.
Ранее президент РФ Владимир Путин
, выступая на ПМЭФ-2024 заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.