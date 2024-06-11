https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952126779.html

Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил

Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024

Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил

Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:22

2024-06-11T11:22

2024-06-11T11:22

россия

игорь коротченко

владимир путин

нато

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь возможность оперативного развертывания и эффективного применения тактического ядерного оружия, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. "Вне зависимости от каких-либо политических аспектов любое оружие, если оно находится в арсенале страны, при определенных обстоятельствах может быть применено. Поэтому Россия должна иметь подразделения, полностью готовые к применению, в том числе и тактического ядерного оружия. Иными словами, порох нужно держать сухим", - сказал он. Коротченко полагает, что в российской военной доктрине должны быть детальнее прописаны сценарии возможного применения ядерного оружия. "По моему мнению, в военной доктрине РФ необходимо чётко прописать, что агрессия НАТО даже с применением исключительно обычных вооружений может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи и нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", - подчеркнул аналитик. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2024 заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.

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россия, игорь коротченко, владимир путин, нато, безопасность