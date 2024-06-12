https://ria.ru/20240612/tusk-1952423379.html
СМИ: Туск предложит кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок главы ЕК
СМИ: Туск предложит кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок главы ЕК - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ: Туск предложит кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок главы ЕК
Премьер-министр Польши Дональд Туск предложит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на новый срок председателя Европейской комиссии, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:27
2024-06-12T19:27
2024-06-12T19:36
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ВАРШАВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск предложит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на новый срок председателя Европейской комиссии, сообщает радиостанция RMF FM. "Дональд Туск официально предложит в понедельник на саммите ЕС кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок главы Еврокомиссии", - сообщает радиостанция со ссылкой на источники в Брюсселе.По информации RMF FM, для Польши "важно быстрое согласие по ключевым позициям, потому что речь идет о стабильности и предсказуемости Евросоюза перед лицом войны". "Польша не хотела бы, чтобы дискуссии о ключевых позициях затягивались и "отравляли" отношения между странами", - говорится в сообщении.Отмечается, что если в понедельник не будет достигнуто соглашение о кандидатуре на должность главы Еврокомиссии, то главы государств и правительств предпримут следующую попытку на следующем саммите в конце июня.65-летняя Урсула фон дер Ляйен руководит Европейской комиссией с 2019 года. Она является первой женщиной на этой должности. До этого она занимала должности министра по делам семьи, министра обороны Германии.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952121577.html
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в мире, польша, брюссель, дональд туск, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, германия
В мире, Польша, Брюссель, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Германия
СМИ: Туск предложит кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок главы ЕК
RMF FM: премьер Польши Туск предложит фон дер Ляйен на второй срок главы ЕК