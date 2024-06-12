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Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном - РИА Новости, 12.06.2024
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10:53 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/torgovlya-1952336130.html
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном - РИА Новости, 12.06.2024
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:53
2024-06-12T10:53
экономика
иран
россия
санкт-петербург
владимир путин
владимир ильичев
евразийский экономический союз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение, подписанное в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года, было внесено на ратификацию правительством РФ. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Как рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли: так, к 2025 году ожидается рост на 1,1 миллиарда долларов. В министерстве также исходят из того, что эти договоренности помогут в реализации проектов развития транспортного коридора "Север-Юг". Реализация соглашения, по его словам, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета. При этом объем предоставленных Ирану тарифных преференций составит порядка 50 миллионов долларов - они будут компенсированы за счет дополнительных поступлений от уплаты НДС, рассчитывают в министерстве. Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования. В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу. Согласно пояснительной записке, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно. Соглашение предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров. Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.
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экономика, иран, россия, санкт-петербург, владимир путин, владимир ильичев, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Иран, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Владимир Ильичев, Евразийский экономический союз, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение, подписанное в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года, было внесено на ратификацию правительством РФ. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.
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Как рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли: так, к 2025 году ожидается рост на 1,1 миллиарда долларов. В министерстве также исходят из того, что эти договоренности помогут в реализации проектов развития транспортного коридора "Север-Юг".
Реализация соглашения, по его словам, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета. При этом объем предоставленных Ирану тарифных преференций составит порядка 50 миллионов долларов - они будут компенсированы за счет дополнительных поступлений от уплаты НДС, рассчитывают в министерстве.
Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования.
В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу.
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Согласно пояснительной записке, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно.
Соглашение предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров.
Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.
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ЭкономикаИранРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинВладимир ИльичевЕвразийский экономический союзВсемирная торговая организация (ВТО)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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