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В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ* - РИА Новости, 12.06.2024
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08:55 12.06.2024
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В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ*
В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ* - РИА Новости, 12.06.2024
В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ*
Восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГИЛ*, задержаны в ряде городов США, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:55
2024-06-12T08:55
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГИЛ*, задержаны в ряде городов США, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Восемь мужчин из Таджикистана, потенциально имеющие связи с ИГ* из Центральной Азии, были арестованы в минувшие выходные в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, но за их деятельностью в течение нескольких месяцев внимательно следило федеральное бюро расследований (ФБР). Источники сообщили телеканалу, что ФБР посчитало необходимым задержать восемь мужчин якобы из-за связей с ИГИЛ*, хотя им пока не предъявлено обвинение в террористическом заговоре. Задержанным предстоит депортация, им также могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, таджикистан, сша, россия, фбр, центральная азия
В мире, Таджикистан, США, Россия, ФБР, Центральная Азия
В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ*

NBC News: в США восьмерых мужчин из Таджикистана заподозрили в связях с ИГ

© AP Photo / Nell RedmondПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Nell Redmond
Полиция в США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГИЛ*, задержаны в ряде городов США, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Восемь мужчин из Таджикистана, потенциально имеющие связи с ИГ* из Центральной Азии, были арестованы в минувшие выходные в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, но за их деятельностью в течение нескольких месяцев внимательно следило федеральное бюро расследований (ФБР). Источники сообщили телеканалу, что ФБР посчитало необходимым задержать восемь мужчин якобы из-за связей с ИГИЛ*, хотя им пока не предъявлено обвинение в террористическом заговоре. Задержанным предстоит депортация, им также могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреТаджикистанСШАРоссияФБРЦентральная Азия
 
 
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