https://ria.ru/20240612/terrorizm-1952323742.html

В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ*

В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ* - РИА Новости, 12.06.2024

В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ*

Восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГИЛ*, задержаны в ряде городов США, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:55

2024-06-12T08:55

2024-06-12T08:55

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГИЛ*, задержаны в ряде городов США, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Восемь мужчин из Таджикистана, потенциально имеющие связи с ИГ* из Центральной Азии, были арестованы в минувшие выходные в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, но за их деятельностью в течение нескольких месяцев внимательно следило федеральное бюро расследований (ФБР). Источники сообщили телеканалу, что ФБР посчитало необходимым задержать восемь мужчин якобы из-за связей с ИГИЛ*, хотя им пока не предъявлено обвинение в террористическом заговоре. Задержанным предстоит депортация, им также могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240411/rey-1939468349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таджикистан, сша, россия, фбр, центральная азия