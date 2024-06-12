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Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины - РИА Новости, 12.06.2024
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19:53 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/stoltenberg-1952426751.html
Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины
Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины - РИА Новости, 12.06.2024
Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что члены альянса на саммите в США "более четко" выскажутся в поддержку членства Украины в альянсе. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:53
2024-06-12T19:53
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что члены альянса на саммите в США "более четко" выскажутся в поддержку членства Украины в альянсе. "Мы уже подтвердили, что Украина станет членом альянса… мы помогаем Украине модернизировать ее вооруженные силы и добиться совместимости со стандартами НАТО… Кроме того, я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне союзники даже еще более четко выскажутся в поддержку ее членства", - сказал он перед заседанием 13-14 июня глав минобороны стран-членов организации. Он отказался привести другие подробности ожидаемых на саммите решений.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины

Столтенберг ожидает, что НАТО на саммите четче выскажется в поддержку Украины

© AP Photo / Gregorio BorgiaГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что члены альянса на саммите в США "более четко" выскажутся в поддержку членства Украины в альянсе.
«
"Мы уже подтвердили, что Украина станет членом альянса… мы помогаем Украине модернизировать ее вооруженные силы и добиться совместимости со стандартами НАТО… Кроме того, я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне союзники даже еще более четко выскажутся в поддержку ее членства", - сказал он перед заседанием 13-14 июня глав минобороны стран-членов организации.
Он отказался привести другие подробности ожидаемых на саммите решений.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Столтенберг рассчитывает на усиление роли НАТО в координации помощи Украине
Вчера, 19:48
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Йенс СтолтенбергНАТО
 
 
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