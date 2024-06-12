https://ria.ru/20240612/stoltenberg-1952426751.html
Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины
Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины - РИА Новости, 12.06.2024
Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что члены альянса на саммите в США "более четко" выскажутся в поддержку членства Украины в альянсе. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:53
2024-06-12T19:53
2024-06-12T19:53
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что члены альянса на саммите в США "более четко" выскажутся в поддержку членства Украины в альянсе. "Мы уже подтвердили, что Украина станет членом альянса… мы помогаем Украине модернизировать ее вооруженные силы и добиться совместимости со стандартами НАТО… Кроме того, я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне союзники даже еще более четко выскажутся в поддержку ее членства", - сказал он перед заседанием 13-14 июня глав минобороны стран-членов организации. Он отказался привести другие подробности ожидаемых на саммите решений.
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Столтенберг ожидает, что НАТО четче выскажется в поддержку Украины
Столтенберг ожидает, что НАТО на саммите четче выскажется в поддержку Украины