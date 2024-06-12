https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320537.html

Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области

Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области - РИА Новости, 12.06.2024

Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области

Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:04

2024-06-12T08:04

2024-06-12T08:25

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

в мире

вооруженные силы украины

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Город Новомосковск Днепропетровской области получил прилет в 1.45 ночи. Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода", - заявил Лебедев, отметив, что подробностей пока нет.По словам координатора подполья, "на завод заходит железнодорожная ветка", кроме того, на территории завода "очень много" складских помещений.Местное Сопротивление, как добавил Лебедев, неоднократно сообщало о том, что на территории завода производится ремонт военной техники. В частности, на территории цеха №2 производят детали для ракет и собирают беспилотники. "Этот цех имеет свою отдельную подстанцию", - рассказал Лебедев.

https://ria.ru/20240610/drg-1951931079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепропетровская область, в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина