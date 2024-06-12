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Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 12.06.2024 (обновлено: 08:25 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320537.html
Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области - РИА Новости, 12.06.2024
Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области
Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:04
2024-06-12T08:25
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
в мире
вооруженные силы украины
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Город Новомосковск Днепропетровской области получил прилет в 1.45 ночи. Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода", - заявил Лебедев, отметив, что подробностей пока нет.По словам координатора подполья, "на завод заходит железнодорожная ветка", кроме того, на территории завода "очень много" складских помещений.Местное Сопротивление, как добавил Лебедев, неоднократно сообщало о том, что на территории завода производится ремонт военной техники. В частности, на территории цеха №2 производят детали для ракет и собирают беспилотники. "Этот цех имеет свою отдельную подстанцию", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20240610/drg-1951931079.html
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днепропетровская область, в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Украина
Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области

Подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске, где ремонтируют технику ВСУ

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Город Новомосковск Днепропетровской области получил прилет в 1.45 ночи. Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода", - заявил Лебедев, отметив, что подробностей пока нет.
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По словам координатора подполья, "на завод заходит железнодорожная ветка", кроме того, на территории завода "очень много" складских помещений.
Местное Сопротивление, как добавил Лебедев, неоднократно сообщало о том, что на территории завода производится ремонт военной техники. В частности, на территории цеха №2 производят детали для ракет и собирают беспилотники. "Этот цех имеет свою отдельную подстанцию", - рассказал Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВ миреВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевУкраина
 
 
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