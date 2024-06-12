https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320537.html
Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области - РИА Новости, 12.06.2024
Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области
Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:04
2024-06-12T08:04
2024-06-12T08:25
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
в мире
вооруженные силы украины
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Город Новомосковск Днепропетровской области получил прилет в 1.45 ночи. Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода", - заявил Лебедев, отметив, что подробностей пока нет.По словам координатора подполья, "на завод заходит железнодорожная ветка", кроме того, на территории завода "очень много" складских помещений.Местное Сопротивление, как добавил Лебедев, неоднократно сообщало о том, что на территории завода производится ремонт военной техники. В частности, на территории цеха №2 производят детали для ракет и собирают беспилотники. "Этот цех имеет свою отдельную подстанцию", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20240610/drg-1951931079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Украина
Подполье сообщило об ударе в Новомосковске Днепропетровской области
Подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске, где ремонтируют технику ВСУ
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Город Новомосковск Днепропетровской области получил прилет в 1.45 ночи. Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода", - заявил Лебедев, отметив, что подробностей пока нет.
По словам координатора подполья, "на завод заходит железнодорожная ветка", кроме того, на территории завода "очень много" складских помещений.
Местное Сопротивление, как добавил Лебедев, неоднократно сообщало о том, что на территории завода производится ремонт военной техники. В частности, на территории цеха №2 производят детали для ракет и собирают беспилотники. "Этот цех имеет свою отдельную подстанцию", - рассказал Лебедев.