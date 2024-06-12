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США разрешили операции в рамках сделок по энергетике с банками России
США разрешили операции в рамках сделок по энергетике с банками России - РИА Новости, 12.06.2024
США разрешили операции в рамках сделок по энергетике с банками России
США до 1 ноября 2024 года разрешили операции в рамках сделок по энергетике с российскими банками, включая ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Открытие и Росбанк, говорится в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:24
2024-06-12T17:24
2024-06-12T17:37
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США до 1 ноября 2024 года разрешили операции в рамках сделок по энергетике с российскими банками, включая ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Открытие и Росбанк, говорится в опубликованной лицензии американского минфина."Все операции, относящиеся к энергетике и запрещенные исполнительным указом 14024, включающим одну или более организаций, разрешаются до 1 ноября 2024 года", - указано в документе.В лицензии указаны Банк России, корпорация ВЭБ, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург, Национальный Клиринговый Центр и их дочерние предприятия.
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экономика, сша, россия, сбербанк россии, росбанк, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Россия, Сбербанк России, Росбанк, Санкт-Петербург, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
США разрешили операции в рамках сделок по энергетике с банками России
США до ноября 2024 года разрешили расчеты по ТЭК с банками России