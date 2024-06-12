https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952444944.html

Санкции США не окажут давления на экономику России, заявили в Совфеде

Санкции США не окажут давления на экономику России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.06.2024

Санкции США не окажут давления на экономику России, заявили в Совфеде

Американские санкции не окажут давления на экономику России, участники рынка давно адаптировались к подобным действиям наших противников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:16

2024-06-12T22:16

2024-06-12T22:16

экономика

сша

россия

вашингтон (штат)

александр шендерюк-жидков

совет федерации рф

сбербанк россии

московская биржа

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американские санкции не окажут давления на экономику России, участники рынка давно адаптировались к подобным действиям наших противников, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. "Россия за последние два года полностью преодолела санкционные ограничения, и США, понимая свое бессилие, все время ищут новый повод ослабить наш экономический рост. Очередной удар наносится опять по крупнейшим финансовым институтам и участникам международных платежей", - сказал Шендерюк-Жидков. Причем для нападок выбрана в том числе Московская биржа, которая работает с огромным количеством розничных инвесторов, и цель США, по мнению сенатора, - ослабить экономическую и инвестиционную активность и попытаться в снова надавить на наших торговых партнеров. "Однако абсолютно очевидно, что участники рынка давно адаптировались к подобным действием наших противников, и экономическая система вряд ли почувствует эффект от очередных санкций", - подчеркнул Шендерюк-Жидков. При этом "ответные меры несомненно нужны, если США бьет по российским розничным инвесторам, то и американский инвестор должен на себе ощутить тот вред, что несёт русофобская политика их правительства", уверен политик.

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html

https://ria.ru/20240612/ekspert-1952424477.html

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экономика, сша, россия, вашингтон (штат), александр шендерюк-жидков, совет федерации рф, сбербанк россии, московская биржа, санкции в отношении россии