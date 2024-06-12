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Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин - РИА Новости, 12.06.2024
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13:12 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952353663.html
Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин
Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин - РИА Новости, 12.06.2024
Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин
Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П.А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:12
2024-06-12T13:12
россия
владимир путин
петр чумаков
российская академия наук
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П.А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. Главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН Петру Чумакову была присуждена госпремия в области науки и технологий 2023 года за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии. "В числе лауреатов молекулярный биолог Петр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине, - это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году в одном из флагманов по борьбе с раком в нашей стране - онкологическом институте имени Герцена", - сообщил Путин в ходе церемонии.
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россия, владимир путин, петр чумаков, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Петр Чумаков, Российская академия наук
Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин

Путин: клинические исследования отечественных онковакцин начнутся в 2024 году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П.А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду.
Главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН Петру Чумакову была присуждена госпремия в области науки и технологий 2023 года за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии.
"В числе лауреатов молекулярный биолог Петр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине, - это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году в одном из флагманов по борьбе с раком в нашей стране - онкологическом институте имени Герцена", - сообщил Путин в ходе церемонии.
Церемония вручения государственных премий в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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