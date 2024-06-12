https://ria.ru/20240612/putin-1952353663.html
Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин
Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин - РИА Новости, 12.06.2024
Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин
Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П.А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:12
2024-06-12T13:12
2024-06-12T13:12
россия
владимир путин
петр чумаков
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152256/67/1522566796_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_d2dbb258cb702c396f760bd4d65f9333.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П.А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. Главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН Петру Чумакову была присуждена госпремия в области науки и технологий 2023 года за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии. "В числе лауреатов молекулярный биолог Петр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине, - это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году в одном из флагманов по борьбе с раком в нашей стране - онкологическом институте имени Герцена", - сообщил Путин в ходе церемонии.
https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952288116.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152256/67/1522566796_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_259ded737bca5332e89849dee4995f6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, петр чумаков, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Петр Чумаков, Российская академия наук
Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин
Путин: клинические исследования отечественных онковакцин начнутся в 2024 году
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П.А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду.
Главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН Петру Чумакову
была присуждена госпремия в области науки и технологий 2023 года за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии.
"В числе лауреатов молекулярный биолог Петр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине, - это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году в одном из флагманов по борьбе с раком в нашей стране - онкологическом институте имени Герцена", - сообщил Путин в ходе церемонии.