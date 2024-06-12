https://ria.ru/20240612/putin-1952353663.html

Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин

Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин - РИА Новости, 12.06.2024

Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин

Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П.А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:12

2024-06-12T13:12

2024-06-12T13:12

россия

владимир путин

петр чумаков

российская академия наук

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П.А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. Главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН Петру Чумакову была присуждена госпремия в области науки и технологий 2023 года за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии. "В числе лауреатов молекулярный биолог Петр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине, - это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году в одном из флагманов по борьбе с раком в нашей стране - онкологическом институте имени Герцена", - сообщил Путин в ходе церемонии.

https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952288116.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, петр чумаков, российская академия наук