https://ria.ru/20240612/prazdnovanie-1952452051.html
Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США
Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США - РИА Новости, 12.06.2024
Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США
Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:27
2024-06-12T23:27
2024-06-12T23:27
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш. "Информированный американский чиновник сообщил мне, что представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но "по настоянию" администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено", - написал Херш в статье, опубликованной в его блоге на платформе Substack. Он подчеркнул, что гибель более 20 миллионов русских мужчин и женщин во Второй мировой войне "более, чем достаточна для того, чтобы у них было место". Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование в Нормандии. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
https://ria.ru/20240608/frantsiya-1951578895.html
https://ria.ru/20240603/normandiya-1950289465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, нормандия, сеймур херш, джо байден, джон кирби, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, США, Россия, Нормандия, Сеймур Херш, Джо Байден, Джон Кирби, Великая Отечественная война (1941-1945)
Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США
Херш: РФ по настоянию США не позвали на церемонию в честь высадки в Нормандии
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш.
"Информированный американский чиновник сообщил мне, что представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но "по настоянию" администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено", - написал Херш в статье, опубликованной в его блоге на платформе Substack.
Он подчеркнул, что гибель более 20 миллионов русских мужчин и женщин во Второй мировой войне "более, чем достаточна для того, чтобы у них было место".
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование в Нормандии.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.