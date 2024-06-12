https://ria.ru/20240612/prazdnovanie-1952452051.html

Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США

Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США - РИА Новости, 12.06.2024

Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США

Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:27

2024-06-12T23:27

2024-06-12T23:27

в мире

сша

россия

нормандия

сеймур херш

джо байден

джон кирби

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155524/97/1555249760_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab8ab763c26b2b73e1073d07382c49ef.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш. "Информированный американский чиновник сообщил мне, что представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но "по настоянию" администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено", - написал Херш в статье, опубликованной в его блоге на платформе Substack. Он подчеркнул, что гибель более 20 миллионов русских мужчин и женщин во Второй мировой войне "более, чем достаточна для того, чтобы у них было место". Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование в Нормандии. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://ria.ru/20240608/frantsiya-1951578895.html

https://ria.ru/20240603/normandiya-1950289465.html

сша

россия

нормандия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, нормандия, сеймур херш, джо байден, джон кирби, великая отечественная война (1941-1945)