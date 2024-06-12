https://ria.ru/20240612/peregovory-1952319680.html

Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле

Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле - РИА Новости, 12.06.2024

Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле

Попытки согласовать некие условия мирных переговоров с Украиной без участия РФ на конференции в Швейцарии неприемлемы, переговоры в любом случае должны... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:50

2024-06-12T07:50

2024-06-12T07:54

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СТАМБУЛ, 12 июн - РИА Новости. Попытки согласовать некие условия мирных переговоров с Украиной без участия РФ на конференции в Швейцарии неприемлемы, переговоры в любом случае должны учитывать нынешние реалии, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, Турцию представит глава МИД Хакан Фидан. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. "Не мне оценивать этот уровень представленности Турции, но можно сделать какие-то выводы из того, как мы относимся ко всем остальным аспектам, связанным с этой конференцией. Собственно говоря, это "стрельба в молоко" - можно поговорить о чем-то выбранном специально, чтобы завоевать симпатии этого так называемого мирового большинства. Выбраны такие, как, наверное, представляется организаторам, выигрышные темы в виде ядерной безопасности, продовольственной безопасности, гуманитарный вопрос, связанный с обменом пленными, но это не способно закамуфлировать саму суть этой конференции: это попытка согласовать некие условия без России, а затем представить ей в качестве мнения некоего мирового большинства те переговорные условия, на которых будет предлагаться РФ вести разговор. Это абсолютно неприемлемая позиция", - заявил Буравов. По его словам, конференция не имеет "абсолютно никакого смысла" в силу того, что там отсутствует Россия. "А Россия отсутствует там прежде всего потому что на той основе, на которой предлагается вести диалог – "формуле Зеленского" – достичь соглашения невозможно, это абсолютно нереалистичная и утопическая формула", - отметил генконсул. Он отметил, что Киев пытается "перетянуть одеяло", иначе говоря - привлечь на свою сторону новые страны в дополнение к тем западным, которые проводят проукраинскую политику, а реально на деле защищают прежде всего свои собственные интересы. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

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россия, швейцария, украина, хакан фидан, джо байден, си цзиньпин, в мире