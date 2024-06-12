Рейтинг@Mail.ru
Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 12.06.2024 (обновлено: 07:54 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/peregovory-1952319680.html
Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле
Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле - РИА Новости, 12.06.2024
Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле
Попытки согласовать некие условия мирных переговоров с Украиной без участия РФ на конференции в Швейцарии неприемлемы, переговоры в любом случае должны... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:50
2024-06-12T07:54
россия
швейцария
украина
хакан фидан
джо байден
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951989494_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_e835d2e0fa40526ee46dd9f7baee4181.jpg
СТАМБУЛ, 12 июн - РИА Новости. Попытки согласовать некие условия мирных переговоров с Украиной без участия РФ на конференции в Швейцарии неприемлемы, переговоры в любом случае должны учитывать нынешние реалии, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, Турцию представит глава МИД Хакан Фидан. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. "Не мне оценивать этот уровень представленности Турции, но можно сделать какие-то выводы из того, как мы относимся ко всем остальным аспектам, связанным с этой конференцией. Собственно говоря, это "стрельба в молоко" - можно поговорить о чем-то выбранном специально, чтобы завоевать симпатии этого так называемого мирового большинства. Выбраны такие, как, наверное, представляется организаторам, выигрышные темы в виде ядерной безопасности, продовольственной безопасности, гуманитарный вопрос, связанный с обменом пленными, но это не способно закамуфлировать саму суть этой конференции: это попытка согласовать некие условия без России, а затем представить ей в качестве мнения некоего мирового большинства те переговорные условия, на которых будет предлагаться РФ вести разговор. Это абсолютно неприемлемая позиция", - заявил Буравов. По его словам, конференция не имеет "абсолютно никакого смысла" в силу того, что там отсутствует Россия. "А Россия отсутствует там прежде всего потому что на той основе, на которой предлагается вести диалог – "формуле Зеленского" – достичь соглашения невозможно, это абсолютно нереалистичная и утопическая формула", - отметил генконсул. Он отметил, что Киев пытается "перетянуть одеяло", иначе говоря - привлечь на свою сторону новые страны в дополнение к тем западным, которые проводят проукраинскую политику, а реально на деле защищают прежде всего свои собственные интересы. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951989494_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5d134d7a6288bd6933edb3b19d577c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швейцария, украина, хакан фидан, джо байден, си цзиньпин, в мире
Россия, Швейцария, Украина, Хакан Фидан, Джо Байден, Си Цзиньпин, В мире
Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле

Буравов: попытки согласовать условия мирных переговоров в Швейцарии неприемлемы

© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 12 июн - РИА Новости. Попытки согласовать некие условия мирных переговоров с Украиной без участия РФ на конференции в Швейцарии неприемлемы, переговоры в любом случае должны учитывать нынешние реалии, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, Турцию представит глава МИД Хакан Фидан. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом
1 июня, 08:00
"Не мне оценивать этот уровень представленности Турции, но можно сделать какие-то выводы из того, как мы относимся ко всем остальным аспектам, связанным с этой конференцией. Собственно говоря, это "стрельба в молоко" - можно поговорить о чем-то выбранном специально, чтобы завоевать симпатии этого так называемого мирового большинства. Выбраны такие, как, наверное, представляется организаторам, выигрышные темы в виде ядерной безопасности, продовольственной безопасности, гуманитарный вопрос, связанный с обменом пленными, но это не способно закамуфлировать саму суть этой конференции: это попытка согласовать некие условия без России, а затем представить ей в качестве мнения некоего мирового большинства те переговорные условия, на которых будет предлагаться РФ вести разговор. Это абсолютно неприемлемая позиция", - заявил Буравов.
По его словам, конференция не имеет "абсолютно никакого смысла" в силу того, что там отсутствует Россия.
"А Россия отсутствует там прежде всего потому что на той основе, на которой предлагается вести диалог – "формуле Зеленского" – достичь соглашения невозможно, это абсолютно нереалистичная и утопическая формула", - отметил генконсул. Он отметил, что Киев пытается "перетянуть одеяло", иначе говоря - привлечь на свою сторону новые страны в дополнение к тем западным, которые проводят проукраинскую политику, а реально на деле защищают прежде всего свои собственные интересы.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине
7 июня, 14:49
 
РоссияШвейцарияУкраинаХакан ФиданДжо БайденСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала