https://ria.ru/20240612/nagrady-1952347087.html

В Кремле началась церемония вручения госпремий

В Кремле началась церемония вручения госпремий - РИА Новости, 12.06.2024

В Кремле началась церемония вручения госпремий

Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:29

2024-06-12T12:29

2024-06-12T12:29

общество

россия

рсфср

владимир путин

виктор садовничий

михаил будниченко

российская академия наук

северное машиностроительное предприятие

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда началась в Кремле. По традиции в День России президент РФ Владимир Путин вручает эти награды в торжественной обстановке. Медали Героя Труда вручаются ректору МГУ Виктору Садовничему, заведующей отделом "Национального центра зерна им.Лукьяненко" Людмиле Беспаловой, гендиректору "Северного машиностроительного предприятия" Михаилу Будниченко, первому заместителю гендиректора государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. Березняка Елтугану Сыздыкову, водителю автомобиля АО "Разрез Тугнуйсикий" Алексею Халмакшинову и машинисту мельниц обогатительной фабрики АО "Михайловский ГОК им. Варичева" Владимиру Щедову. Среди лауреатов госпремий в области науки и технологий президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов. Премия присуждается им за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики РФ. Госпремия в области науки и технологий 2023 года также присуждена директору НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергею Готье, заведующей Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы имени Боткина Марине Мининой и президенту института скорой помощи Склифосовского Могели Хубутия за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов, а также доктору биологических наук, члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН Петру Чумакову за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии. Государственных премий в области литературы и искусства удостоены оперный певец Ильдар Абдразаков за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства, а также скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин за памятники и мемориалы, посвящённые знаковым событиям отечественной истории, а также директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов и директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова. Главе "Комитета семей воинов Отечества" Юлии Белеховой присуждена госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николаю Слабжанину - госпремия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Государственная премия РФ, унаследовавшая в 1992 году это название от Госпремии РСФСР, является главной российской премией. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

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https://ria.ru/20240326/premii-1935982739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, рсфср, владимир путин, виктор садовничий, михаил будниченко, российская академия наук, северное машиностроительное предприятие, курчатовский институт, государственная премия