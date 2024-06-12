https://ria.ru/20240612/miley-1952315155.html

СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине

СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине - РИА Новости, 12.06.2024

СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил полететь на "мирную" конференцию по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны, сообщила... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T06:32

2024-06-12T06:32

2024-06-12T06:54

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украина

луис капуто

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил полететь на "мирную" конференцию по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны, сообщила газета Clarín. Изначально Милей собирался на конференцию, но потом изменил свое решение. "Президент Хавьер Милей (снова) поменял свое мнение и в итоге отправится в Швейцарию. Это решение было принято в последний момент. Владимир Зеленский отправил ему специальное сообщение принять участие хотя бы в церемонии открытия конференции", - отмечает СМИ. С президентом Аргентины Швейцарию посетит министр экономики Луис Капуто и министр обороны Луис Петри, который примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952210751.html

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, швейцария, хавьер милей, владимир зеленский, украина, луис капуто