СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине
Clarin: Милей передумал и решил полететь на конференцию по Украине в Швейцарии
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил полететь на "мирную" конференцию по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны, сообщила газета Clarín.
Изначально Милей собирался на конференцию, но потом изменил свое решение.
"Президент Хавьер Милей (снова) поменял свое мнение и в итоге отправится в Швейцарию. Это решение было принято в последний момент. Владимир Зеленский отправил ему специальное сообщение принять участие хотя бы в церемонии открытия конференции", - отмечает СМИ.
С президентом Аргентины Швейцарию посетит министр экономики Луис Капуто и министр обороны Луис Петри, который примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.