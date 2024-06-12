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СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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06:32 12.06.2024 (обновлено: 06:54 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/miley-1952315155.html
СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине
СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине
Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил полететь на "мирную" конференцию по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны, сообщила... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T06:32
2024-06-12T06:54
в мире
россия
швейцария
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владимир зеленский
украина
луис капуто
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил полететь на "мирную" конференцию по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны, сообщила газета Clarín. Изначально Милей собирался на конференцию, но потом изменил свое решение. "Президент Хавьер Милей (снова) поменял свое мнение и в итоге отправится в Швейцарию. Это решение было принято в последний момент. Владимир Зеленский отправил ему специальное сообщение принять участие хотя бы в церемонии открытия конференции", - отмечает СМИ. С президентом Аргентины Швейцарию посетит министр экономики Луис Капуто и министр обороны Луис Петри, который примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952210751.html
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в мире, россия, швейцария, хавьер милей, владимир зеленский, украина, луис капуто
В мире, Россия, Швейцария, Хавьер Милей, Владимир Зеленский, Украина, Луис Капуто
СМИ: президент Аргентины все же решил полететь на конференцию по Украине

Clarin: Милей передумал и решил полететь на конференцию по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил полететь на "мирную" конференцию по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны, сообщила газета Clarín.
Изначально Милей собирался на конференцию, но потом изменил свое решение.
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"Президент Хавьер Милей (снова) поменял свое мнение и в итоге отправится в Швейцарию. Это решение было принято в последний момент. Владимир Зеленский отправил ему специальное сообщение принять участие хотя бы в церемонии открытия конференции", - отмечает СМИ.
С президентом Аргентины Швейцарию посетит министр экономики Луис Капуто и министр обороны Луис Петри, который примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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В миреРоссияШвейцарияХавьер МилейВладимир ЗеленскийУкраинаЛуис Капуто
 
 
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