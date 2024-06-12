https://ria.ru/20240612/matvienko-1952314601.html

России предстоит совершить стратегический прорыв, заявила Матвиенко

России предстоит совершить стратегический прорыв, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.06.2024

России предстоит совершить стратегический прорыв, заявила Матвиенко

России предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого она окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического и социального прогресса, РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T06:09

2024-06-12T06:09

2024-06-12T06:11

политика

технологии

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. России предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого она окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического и социального прогресса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда в День России. "У нас впереди новый виток развития. Его цели и задачи президент определил в послании Федеральному Собранию, Указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, выступлении на Петербургском международном экономическом форуме", - написала спикер. По словам сенатора, обществу представлен чёткий, конкретный, зримый образ будущего страны, отвечающей высоким современным стандартам качества жизни, запросам российских граждан, ценностям российской цивилизации. "Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса", - отметила политик. Матвиенко подчеркнула, что недавно сформированное правительство России, региональные власти, бизнес приступили к реализации масштабной президентской программы. "Уже видно, что эта работа требует принятия новых правовых нормативных актов. Наша палата начала их подготовку", - написала спикер. "Полагаю, главное сейчас – качество государственного и корпоративного управления. Считаю, оно высокое. Сложившаяся в нашей стране система принятия и реализации решений – одна из самых эффективных. Но вместе с тем очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоёв, которые принято называть элитой. Люди хотят, чтобы в российской элите было больше молодёжи, перспективной, инициативной, плоть от плоти народа, больше патриотов, готовых посвятить себя служению России. Чтобы появились механизмы, обеспечивающие пополнение элиты именно такими гражданами", - отметила законодатель. Ответ президента на этот запрос уже последовал – создать условия для появления в органах госвласти участников специальной военной операции – людей надёжных, проверенных, делом доказавших свою преданность, написала спикер.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

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политика, технологии, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф