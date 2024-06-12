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России предстоит совершить стратегический прорыв, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.06.2024
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06:09 12.06.2024 (обновлено: 06:11 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/matvienko-1952314601.html
России предстоит совершить стратегический прорыв, заявила Матвиенко
России предстоит совершить стратегический прорыв, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.06.2024
России предстоит совершить стратегический прорыв, заявила Матвиенко
России предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого она окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического и социального прогресса, РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T06:09
2024-06-12T06:11
политика
технологии
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. России предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого она окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического и социального прогресса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда в День России. "У нас впереди новый виток развития. Его цели и задачи президент определил в послании Федеральному Собранию, Указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, выступлении на Петербургском международном экономическом форуме", - написала спикер. По словам сенатора, обществу представлен чёткий, конкретный, зримый образ будущего страны, отвечающей высоким современным стандартам качества жизни, запросам российских граждан, ценностям российской цивилизации. "Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса", - отметила политик. Матвиенко подчеркнула, что недавно сформированное правительство России, региональные власти, бизнес приступили к реализации масштабной президентской программы. "Уже видно, что эта работа требует принятия новых правовых нормативных актов. Наша палата начала их подготовку", - написала спикер. "Полагаю, главное сейчас – качество государственного и корпоративного управления. Считаю, оно высокое. Сложившаяся в нашей стране система принятия и реализации решений – одна из самых эффективных. Но вместе с тем очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоёв, которые принято называть элитой. Люди хотят, чтобы в российской элите было больше молодёжи, перспективной, инициативной, плоть от плоти народа, больше патриотов, готовых посвятить себя служению России. Чтобы появились механизмы, обеспечивающие пополнение элиты именно такими гражданами", - отметила законодатель. Ответ президента на этот запрос уже последовал – создать условия для появления в органах госвласти участников специальной военной операции – людей надёжных, проверенных, делом доказавших свою преданность, написала спикер.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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политика, технологии, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Технологии, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
России предстоит совершить стратегический прорыв, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия укрепится в ряду мировых лидеров технологического прогресса

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. России предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого она окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического и социального прогресса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда в День России.
"У нас впереди новый виток развития. Его цели и задачи президент определил в послании Федеральному Собранию, Указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, выступлении на Петербургском международном экономическом форуме", - написала спикер.
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По словам сенатора, обществу представлен чёткий, конкретный, зримый образ будущего страны, отвечающей высоким современным стандартам качества жизни, запросам российских граждан, ценностям российской цивилизации. "Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса", - отметила политик.
Матвиенко подчеркнула, что недавно сформированное правительство России, региональные власти, бизнес приступили к реализации масштабной президентской программы. "Уже видно, что эта работа требует принятия новых правовых нормативных актов. Наша палата начала их подготовку", - написала спикер.
"Полагаю, главное сейчас – качество государственного и корпоративного управления. Считаю, оно высокое. Сложившаяся в нашей стране система принятия и реализации решений – одна из самых эффективных. Но вместе с тем очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоёв, которые принято называть элитой. Люди хотят, чтобы в российской элите было больше молодёжи, перспективной, инициативной, плоть от плоти народа, больше патриотов, готовых посвятить себя служению России. Чтобы появились механизмы, обеспечивающие пополнение элиты именно такими гражданами", - отметила законодатель.
Ответ президента на этот запрос уже последовал – создать условия для появления в органах госвласти участников специальной военной операции – людей надёжных, проверенных, делом доказавших свою преданность, написала спикер.
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ПолитикаТехнологииРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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