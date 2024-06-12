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Россия олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.06.2024
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06:08 12.06.2024 (обновлено: 06:21 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/matvienko-1952314446.html
Россия олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила Матвиенко
Россия олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.06.2024
Россия олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила Матвиенко
Сегодня, когда мир находится на распутье, Россия является одной из немногих стран, кто олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T06:08
2024-06-12T06:21
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сегодня, когда мир находится на распутье, Россия является одной из немногих стран, кто олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге в День России. "Сейчас, когда мир вошел в новый этап не только технологического, социально-экономического, но и цивилизационного развития, действительно определяется будущее человечества. Я не преувеличиваю. Мир на распутье. Происходящее в культурной, духовной жизни Запада не оставляет сомнений в том, что он дрейфует в сторону "освобождения" человека от всего, что делало и делает его именно человеком, то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим", — написала спикер.Матвиенко подчеркнула, что "сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада". По ее словам, именно Россия наиболее активно и последовательно противостоит линии на "расчеловечивание", ведет битву за сохранение цивилизации, в основе которой — базовые ценности гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья. "То, что Достоевский характеризовал как присущий русскому народу инстинкт общечеловечности", — написала политик. "Как видим, Россия в очередной раз решает задачи, значимые для всего международного сообщества, человечества в целом. Решает, считаю, успешно. Подтверждение этому – новая геополитическая реальность, тот факт, что в борьбе за справедливый миропорядок мы не одиноки. Впереди, верю, утверждение глобальной роли нашей страны как одного из лидеров подлинного мирового большинства", — заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
Россия олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия решает задачи, значимые для всего человечества

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПразднование Дня России
Празднование Дня России - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сегодня, когда мир находится на распутье, Россия является одной из немногих стран, кто олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге в День России.
"Сейчас, когда мир вошел в новый этап не только технологического, социально-экономического, но и цивилизационного развития, действительно определяется будущее человечества. Я не преувеличиваю. Мир на распутье. Происходящее в культурной, духовной жизни Запада не оставляет сомнений в том, что он дрейфует в сторону "освобождения" человека от всего, что делало и делает его именно человеком, то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим", — написала спикер.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия использует против Запада его же оружие
9 июня, 08:00
Матвиенко подчеркнула, что "сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада".
По ее словам, именно Россия наиболее активно и последовательно противостоит линии на "расчеловечивание", ведет битву за сохранение цивилизации, в основе которой — базовые ценности гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья. "То, что Достоевский характеризовал как присущий русскому народу инстинкт общечеловечности", — написала политик.
"Как видим, Россия в очередной раз решает задачи, значимые для всего международного сообщества, человечества в целом. Решает, считаю, успешно. Подтверждение этому – новая геополитическая реальность, тот факт, что в борьбе за справедливый миропорядок мы не одиноки. Впереди, верю, утверждение глобальной роли нашей страны как одного из лидеров подлинного мирового большинства", — заключила Матвиенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
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