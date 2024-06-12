Посол России поблагодарил Китай за отказ от участия во встрече по Украине
Посол Моргулов назвал "мирную конференцию" бессмысленной бутафорией
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. РФ признательна КНР и другим друзьям, отказавшимся от участия в "мирной конференции" в Швейцарии, это бессмысленное бутафорское мероприятие, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Она подчеркнула, что Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта.
"Признательны китайским и другим друзьям, отказавшимся от участия в этом бессмысленном бутафорском мероприятии", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.
Он отметил, что "суть украинского конфликта, в котором нашим доблестным воинам сегодня противостоит вся военная машина НАТО – в борьбе за право любого суверенного государства на учет его законных интересов в сфере безопасности, против вмешательства внешних сил во внутренние дела других стран вплоть до свержения неугодных режимов, против современных нацистов, делящих людей по национальному, языковому или религиозному признаку".
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"Наши солдаты и офицеры продолжают дело своих отцов и дедов, отстоявших независимость своей Родины в годы Второй мировой войны. Уверен, что, как и тогда, мы победим, ибо правда на нашей стороне", - указал дипломат.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.