https://ria.ru/20240612/kitay-1952339349.html

Посол России поблагодарил Китай за отказ от участия во встрече по Украине

Посол России поблагодарил Китай за отказ от участия во встрече по Украине - РИА Новости, 12.06.2024

Посол России поблагодарил Китай за отказ от участия во встрече по Украине

РФ признательна КНР и другим друзьям, отказавшимся от участия в "мирной конференции" в Швейцарии, это бессмысленное бутафорское мероприятие, заявил в среду... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:26

2024-06-12T11:26

2024-06-12T11:35

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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. РФ признательна КНР и другим друзьям, отказавшимся от участия в "мирной конференции" в Швейцарии, это бессмысленное бутафорское мероприятие, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Она подчеркнула, что Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта. "Признательны китайским и другим друзьям, отказавшимся от участия в этом бессмысленном бутафорском мероприятии", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.Он отметил, что "суть украинского конфликта, в котором нашим доблестным воинам сегодня противостоит вся военная машина НАТО – в борьбе за право любого суверенного государства на учет его законных интересов в сфере безопасности, против вмешательства внешних сил во внутренние дела других стран вплоть до свержения неугодных режимов, против современных нацистов, делящих людей по национальному, языковому или религиозному признаку"."Наши солдаты и офицеры продолжают дело своих отцов и дедов, отстоявших независимость своей Родины в годы Второй мировой войны. Уверен, что, как и тогда, мы победим, ибо правда на нашей стороне", - указал дипломат.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240611/kitay-1952160701.html

https://ria.ru/20240603/sammit-1950105807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, украина, игорь моргулов, мао нин, джо байден, китай