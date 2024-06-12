https://ria.ru/20240612/insulin-1952304240.html
Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ
Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ
Американский производитель Eli Lilly запретил швейцарской компании Swixx BioPharma поставлять в Россию препарат "Хумалог" (инсулин лизпро), пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:53
2024-06-12T01:53
2024-06-12T01:53
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский производитель Eli Lilly запретил швейцарской компании Swixx BioPharma поставлять в Россию препарат "Хумалог" (инсулин лизпро), пишет "Коммерсантъ"."Источник, знакомый с планами компании, подтвердил, что инсулины Eli Lilly прекращают поставлять в Россию", — говорится в материале.Согласно ответу компании на письма пациентского сообщества, который оказался в распоряжении издания, в настоящее время распродаются остатки препарата, новых поставок не ожидается.Ранее пресс-служба Росздравнадзора сообщила РИА Новости, что в обороте в России находится более миллиона упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства. В ведомстве уточнили, что в феврале 2024 года компания Swixx BioPharma действительно прислала в Росздравнадзор уведомление о планах по прекращению поставок в Российскую Федерацию препаратов с международным непатентованным наименованием инсулин лизпро.Там добавили, что в 2024 году еще один российский производитель АО "Фармсинтез-Норд" начал производство такого инсулина, поэтому потребность в данном препарате будет полностью обеспечена.
https://ria.ru/20240530/nauka-1949194546.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здравоохранение, сша
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здравоохранение, США
Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ
"Ъ": американская компания Eli Lilly запретила поставлять инсулин "Хумалог" в РФ