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Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
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01:53 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/insulin-1952304240.html
Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ
Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ
Американский производитель Eli Lilly запретил швейцарской компании Swixx BioPharma поставлять в Россию препарат "Хумалог" (инсулин лизпро), пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:53
2024-06-12T01:53
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский производитель Eli Lilly запретил швейцарской компании Swixx BioPharma поставлять в Россию препарат "Хумалог" (инсулин лизпро), пишет "Коммерсантъ"."Источник, знакомый с планами компании, подтвердил, что инсулины Eli Lilly прекращают поставлять в Россию", — говорится в материале.Согласно ответу компании на письма пациентского сообщества, который оказался в распоряжении издания, в настоящее время распродаются остатки препарата, новых поставок не ожидается.Ранее пресс-служба Росздравнадзора сообщила РИА Новости, что в обороте в России находится более миллиона упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства. В ведомстве уточнили, что в феврале 2024 года компания Swixx BioPharma действительно прислала в Росздравнадзор уведомление о планах по прекращению поставок в Российскую Федерацию препаратов с международным непатентованным наименованием инсулин лизпро.Там добавили, что в 2024 году еще один российский производитель АО "Фармсинтез-Норд" начал производство такого инсулина, поэтому потребность в данном препарате будет полностью обеспечена.
https://ria.ru/20240530/nauka-1949194546.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здравоохранение, сша
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здравоохранение, США
Американская компания запретила поставлять инсулин в Россию, пишут СМИ

"Ъ": американская компания Eli Lilly запретила поставлять инсулин "Хумалог" в РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Инсулин в ампулах. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский производитель Eli Lilly запретил швейцарской компании Swixx BioPharma поставлять в Россию препарат "Хумалог" (инсулин лизпро), пишет "Коммерсантъ".
"Источник, знакомый с планами компании, подтвердил, что инсулины Eli Lilly прекращают поставлять в Россию", — говорится в материале.
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Согласно ответу компании на письма пациентского сообщества, который оказался в распоряжении издания, в настоящее время распродаются остатки препарата, новых поставок не ожидается.
Ранее пресс-служба Росздравнадзора сообщила РИА Новости, что в обороте в России находится более миллиона упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства. В ведомстве уточнили, что в феврале 2024 года компания Swixx BioPharma действительно прислала в Росздравнадзор уведомление о планах по прекращению поставок в Российскую Федерацию препаратов с международным непатентованным наименованием инсулин лизпро.
Там добавили, что в 2024 году еще один российский производитель АО "Фармсинтез-Норд" начал производство такого инсулина, поэтому потребность в данном препарате будет полностью обеспечена.
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