https://ria.ru/20240612/indiya-1952371724.html

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 12.06.2024

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, страна будет представлена на должном уровне, заявил первый замглавы индийского МИД Винай Кватра на... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:10

2024-06-12T15:10

2024-06-12T15:10

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джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, страна будет представлена на должном уровне, заявил первый замглавы индийского МИД Винай Кватра на специальном брифинге в среду. "Индия примет участие в мирном саммите, который должен пройти в Швейцарии, на соответствующем уровне, рассмотрение этого вопроса сейчас идет. Как только мы примем решение по тому, кто будет представлять Индию, мы с вами поделимся", - сказал он. Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия не планирует направлять на конференцию в Швейцарии делегацию высокого уровня. По сообщению издания, планировалось, что на этой встрече Индию будет представлять заместитель министра иностранных дел или заместитель советника премьера страны по национальной безопасности. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html

https://ria.ru/20240611/konferentsiya-1952191621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва