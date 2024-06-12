Гуцул беспрепятственно прошла паспортный контроль в Кишиневе
Гуцул спокойно прошла паспортный контроль в Кишинев после поездки в Россию
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева после визита в РФ, полиция не стала задерживать её, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде молдавского оппозиционного блока "Победа". Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда о блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева.
"Мы наблюдали за ситуацией с задержанием наших граждан. Это незаконное действие. Сегодня всё прошло без инцидентов. Прибыли без эксцессов," - заявила Гуцул РИА Новости после того, как она прошла все процедуры в аэропорту.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможных мерах со стороны властей в отношении Гуцул из-за ее участия в съезде молдавского блока "Победа" в Москве.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
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