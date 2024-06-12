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Гуцул беспрепятственно прошла паспортный контроль в Кишиневе - РИА Новости, 12.06.2024
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10:00 12.06.2024 (обновлено: 11:05 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952330378.html
Гуцул беспрепятственно прошла паспортный контроль в Кишиневе
Гуцул беспрепятственно прошла паспортный контроль в Кишиневе - РИА Новости, 12.06.2024
Гуцул беспрепятственно прошла паспортный контроль в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева после визита в РФ, полиция не стала задерживать её,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:00
2024-06-12T11:05
кишинев
гагаузия
россия
в мире
евгения гуцул
молдавия
марина таубер
дмитрий константинов
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева после визита в РФ, полиция не стала задерживать её, передает корреспондент РИА Новости.Гуцул вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде молдавского оппозиционного блока "Победа". Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда о блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева."Мы наблюдали за ситуацией с задержанием наших граждан. Это незаконное действие. Сегодня всё прошло без инцидентов. Прибыли без эксцессов," - заявила Гуцул РИА Новости после того, как она прошла все процедуры в аэропорту.Ранее в СМИ появлялась информация о возможных мерах со стороны властей в отношении Гуцул из-за ее участия в съезде молдавского блока "Победа" в Москве.В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240609/gutsul-1951778832.html
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Глава Гагаузии Гуцул в аэропорту Кишинева
Глава Гагаузии Гуцул после возвращения из России, где она посетила ПМЭФ, беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева
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кишинев, гагаузия, россия, в мире, евгения гуцул, молдавия, марина таубер, дмитрий константинов, евразийский экономический союз
Кишинев, Гагаузия, Россия, В мире, Евгения Гуцул, Молдавия, Марина Таубер, Дмитрий Константинов, Евразийский экономический союз
Гуцул беспрепятственно прошла паспортный контроль в Кишиневе

Гуцул спокойно прошла паспортный контроль в Кишинев после поездки в Россию

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева после визита в РФ, полиция не стала задерживать её, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде молдавского оппозиционного блока "Победа". Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда о блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева.
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"Мы наблюдали за ситуацией с задержанием наших граждан. Это незаконное действие. Сегодня всё прошло без инцидентов. Прибыли без эксцессов," - заявила Гуцул РИА Новости после того, как она прошла все процедуры в аэропорту.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможных мерах со стороны властей в отношении Гуцул из-за ее участия в съезде молдавского блока "Победа" в Москве.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
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КишиневГагаузияРоссияВ миреЕвгения ГуцулМолдавияМарина ТауберДмитрий КонстантиновЕвразийский экономический союз
 
 
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