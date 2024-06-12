https://ria.ru/20240612/erevan-1952365736.html
Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении
Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении - РИА Новости, 12.06.2024
Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении
Полиция в Ереване начала окружать здание парламента Армения перед началом акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:34
2024-06-12T14:34
2024-06-12T14:34
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ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Полиция в Ереване начала окружать здание парламента Армения перед началом акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение, призвал сторонников собраться 12 июня у парламента, куда должен в рамках правительственного часа прибыть Пашинян. В течение вторника и утра среды полиция закрывала только подходы к национальному собранию Армении. Но ближе к началу акции, которая запланирована на 15 часов (14 мск), силовики начали полностью закрывать территорию парламента, блокируя в том числе и трехметровый забор перед зданием. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
https://ria.ru/20240610/armeniya-1952065589.html
https://ria.ru/20240530/erevan-1949286200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Ереван
Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении
Полиция в Ереване начала окружать здание парламента перед началом акции протеста
ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Полиция в Ереване начала окружать здание парламента Армения перед началом акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение, призвал сторонников собраться 12 июня у парламента, куда должен в рамках правительственного часа прибыть Пашинян.
В течение вторника и утра среды полиция закрывала только подходы к национальному собранию Армении. Но ближе к началу акции, которая запланирована на 15 часов (14 мск), силовики начали полностью закрывать территорию парламента, блокируя в том числе и трехметровый забор перед зданием.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи Баку
ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.