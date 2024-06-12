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Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении - РИА Новости, 12.06.2024
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14:34 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/erevan-1952365736.html
Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении
Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении - РИА Новости, 12.06.2024
Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении
Полиция в Ереване начала окружать здание парламента Армения перед началом акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:34
2024-06-12T14:34
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ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Полиция в Ереване начала окружать здание парламента Армения перед началом акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение, призвал сторонников собраться 12 июня у парламента, куда должен в рамках правительственного часа прибыть Пашинян. В течение вторника и утра среды полиция закрывала только подходы к национальному собранию Армении. Но ближе к началу акции, которая запланирована на 15 часов (14 мск), силовики начали полностью закрывать территорию парламента, блокируя в том числе и трехметровый забор перед зданием. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
https://ria.ru/20240610/armeniya-1952065589.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Ереван
Полиция в Ереване начала блокировать доступ к парламенту Армении

Полиция в Ереване начала окружать здание парламента перед началом акции протеста

© РИА НовостиПолиция оцепила здание кабмина Армении из-за митинга с требованием отставки Пашиняна
Полиция оцепила здание кабмина Армении из-за митинга с требованием отставки Пашиняна
© РИА Новости
Полиция оцепила здание кабмина Армении из-за митинга с требованием отставки Пашиняна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Полиция в Ереване начала окружать здание парламента Армения перед началом акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение, призвал сторонников собраться 12 июня у парламента, куда должен в рамках правительственного часа прибыть Пашинян.
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В течение вторника и утра среды полиция закрывала только подходы к национальному собранию Армении. Но ближе к началу акции, которая запланирована на 15 часов (14 мск), силовики начали полностью закрывать территорию парламента, блокируя в том числе и трехметровый забор перед зданием.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
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В миреАрменияАзербайджанБакуНикол ПашинянЕреван
 
 
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