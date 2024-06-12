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В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic - РИА Новости, 12.06.2024
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Новое оружие России
 
03:05 12.06.2024 (обновлено: 09:29 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/dron-1952307624.html
В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic
В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic - РИА Новости, 12.06.2024
В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic
Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей" — отечественный аналог широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:05
2024-06-12T09:29
новое оружие россии
безопасность
технологии
москва
московский авиационный институт
мгту имени баумана
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей" — отечественный аналог широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки артиллерийского огня китайских коптеров Mavic, сообщил РИА Новости представитель компании. "Дрон "Воробей" предназначен для разведки и корректировки огня, то есть по функционалу это наш отечественный аналог широко применяемых на фронте с двух сторон коптеров Mavic. У нас получился ничем ему не уступающий БПЛА: компактный, складной, с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления", — сказал собеседник агентства. "Воробей" представили на выставке Helirussia-2024, которая проходит с 10 по 12 июня в Москве. Разработчик отметил важное преимущество "Воробья" над Mavic: по его словам, отечественный беспилотник работает на некоммерческой частоте, которая сегодня плохо подавляется украинскими системами РЭБ, в отличие от Mavic, чьи частоты "известны и неизменяемы". Также наземная станция "Воробья" подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона цели типа бронетехника, артиллерия, пехота, транспорт и другие. Компания "Стратим" (Москва) специализирующаяся на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом и машинным зрением, была основана в 2022 году. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана.Предприятие назвали в честь сказочной птицы Стратим из древнеславянской мифологии.
https://ria.ru/20240610/dron-1951961005.html
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безопасность, технологии, москва, московский авиационный институт, мгту имени баумана, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Москва, Московский авиационный институт, МГТУ имени Баумана, Вооруженные силы РФ
В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic

Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей" — отечественный аналог широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки артиллерийского огня китайских коптеров Mavic, сообщил РИА Новости представитель компании.
«
"Дрон "Воробей" предназначен для разведки и корректировки огня, то есть по функционалу это наш отечественный аналог широко применяемых на фронте с двух сторон коптеров Mavic. У нас получился ничем ему не уступающий БПЛА: компактный, складной, с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления", — сказал собеседник агентства.
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"Воробей" представили на выставке Helirussia-2024, которая проходит с 10 по 12 июня в Москве.
Разработчик отметил важное преимущество "Воробья" над Mavic: по его словам, отечественный беспилотник работает на некоммерческой частоте, которая сегодня плохо подавляется украинскими системами РЭБ, в отличие от Mavic, чьи частоты "известны и неизменяемы".
Также наземная станция "Воробья" подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона цели типа бронетехника, артиллерия, пехота, транспорт и другие.
Компания "Стратим" (Москва) специализирующаяся на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом и машинным зрением, была основана в 2022 году. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана.
Предприятие назвали в честь сказочной птицы Стратим из древнеславянской мифологии.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииМоскваМосковский авиационный институтМГТУ имени БауманаВооруженные силы РФ
 
 
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