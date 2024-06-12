https://ria.ru/20240612/dron-1952307624.html

В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic

В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic - РИА Новости, 12.06.2024

В России создали дрон "Воробей" на замену широко используемому Mavic

Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей" — отечественный аналог широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T03:05

2024-06-12T03:05

2024-06-12T09:29

новое оружие россии

безопасность

технологии

москва

московский авиационный институт

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей" — отечественный аналог широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки артиллерийского огня китайских коптеров Mavic, сообщил РИА Новости представитель компании. "Дрон "Воробей" предназначен для разведки и корректировки огня, то есть по функционалу это наш отечественный аналог широко применяемых на фронте с двух сторон коптеров Mavic. У нас получился ничем ему не уступающий БПЛА: компактный, складной, с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления", — сказал собеседник агентства. "Воробей" представили на выставке Helirussia-2024, которая проходит с 10 по 12 июня в Москве. Разработчик отметил важное преимущество "Воробья" над Mavic: по его словам, отечественный беспилотник работает на некоммерческой частоте, которая сегодня плохо подавляется украинскими системами РЭБ, в отличие от Mavic, чьи частоты "известны и неизменяемы". Также наземная станция "Воробья" подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона цели типа бронетехника, артиллерия, пехота, транспорт и другие. Компания "Стратим" (Москва) специализирующаяся на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом и машинным зрением, была основана в 2022 году. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана.Предприятие назвали в честь сказочной птицы Стратим из древнеславянской мифологии.

https://ria.ru/20240610/dron-1951961005.html

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безопасность, технологии, москва, московский авиационный институт, мгту имени баумана, вооруженные силы рф