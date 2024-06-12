https://ria.ru/20240612/bryussel-1952443068.html

Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине

Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине - РИА Новости, 12.06.2024

Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине

Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что ЕС "лжет", когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:57

2024-06-12T21:57

2024-06-12T21:57

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си цзиньпин

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что ЕС "лжет", когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем очередном блоге, посвященном, на этот раз, его предстоящей поездке на конференцию по Украине в Швейцарию, заявил, что "ЕС хочет мира на Украине". "ЕС лжет, когда говорит о своем намерении разрешить украинский кризис дипломатическими средствами. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем блоге от 12 июня 2024 года говорит: "ЕС хочет мира на Украине". А 3 мая 2024 года он заявлял: "Я знаю, как завершить войну на Украине за пару недель, просто прекратив поставки". Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему он не реализовал собственный план?" - говорится на странице постпредства России в сети Telegram. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

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в мире, россия, швейцария, украина, жозеп боррель, джо байден, си цзиньпин, брюссель, евросоюз