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Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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21:57 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/bryussel-1952443068.html
Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине
Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине
Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что ЕС "лжет", когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:57
2024-06-12T21:57
в мире
россия
швейцария
украина
жозеп боррель
джо байден
си цзиньпин
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что ЕС "лжет", когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем очередном блоге, посвященном, на этот раз, его предстоящей поездке на конференцию по Украине в Швейцарию, заявил, что "ЕС хочет мира на Украине". "ЕС лжет, когда говорит о своем намерении разрешить украинский кризис дипломатическими средствами. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем блоге от 12 июня 2024 года говорит: "ЕС хочет мира на Украине". А 3 мая 2024 года он заявлял: "Я знаю, как завершить войну на Украине за пару недель, просто прекратив поставки". Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему он не реализовал собственный план?" - говорится на странице постпредства России в сети Telegram. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html
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в мире, россия, швейцария, украина, жозеп боррель, джо байден, си цзиньпин, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Жозеп Боррель, Джо Байден, Си Цзиньпин, Брюссель, Евросоюз
Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине

Постпредство России при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк Брюссель
 Брюссель - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Брюссель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что ЕС "лжет", когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем очередном блоге, посвященном, на этот раз, его предстоящей поездке на конференцию по Украине в Швейцарию, заявил, что "ЕС хочет мира на Украине".
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине
10 июня, 16:45
«
"ЕС лжет, когда говорит о своем намерении разрешить украинский кризис дипломатическими средствами. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем блоге от 12 июня 2024 года говорит: "ЕС хочет мира на Украине". А 3 мая 2024 года он заявлял: "Я знаю, как завершить войну на Украине за пару недель, просто прекратив поставки". Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему он не реализовал собственный план?" - говорится на странице постпредства России в сети Telegram.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине
7 июня, 14:49
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаЖозеп БоррельДжо БайденСи ЦзиньпинБрюссельЕвросоюз
 
 
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