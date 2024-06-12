Постпредство при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине
Постпредство России при ЕС обвинило Брюссель во лжи в вопросе мира на Украине
Брюссель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что ЕС "лжет", когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем очередном блоге, посвященном, на этот раз, его предстоящей поездке на конференцию по Украине в Швейцарию, заявил, что "ЕС хочет мира на Украине".
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"ЕС лжет, когда говорит о своем намерении разрешить украинский кризис дипломатическими средствами. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем блоге от 12 июня 2024 года говорит: "ЕС хочет мира на Украине". А 3 мая 2024 года он заявлял: "Я знаю, как завершить войну на Украине за пару недель, просто прекратив поставки". Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему он не реализовал собственный план?" - говорится на странице постпредства России в сети Telegram.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.