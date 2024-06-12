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В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян
В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян - РИА Новости, 12.06.2024
В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян
В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Джо Паахла. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:19
2024-06-12T17:19
2024-06-12T17:19
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Джо Паахла. "В ЮАР зарегистрировано в общей сложности 5 лабораторно подтвержденных случаев и одна смерть", - говорится в пресс-релизе Паахла. Отмечается, что все заразившиеся в ЮАР – мужчины в возрасте 30-39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, сша, великобритания
В мире, ЮАР, США, Великобритания
В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян
Министр здравоохранения ЮАР: в стране умер человек, заразившийся оспой обезьян