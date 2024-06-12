https://ria.ru/20240612/bolezn-1952401396.html

В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян

В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян - РИА Новости, 12.06.2024

В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян

В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Джо Паахла. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:19

2024-06-12T17:19

2024-06-12T17:19

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В ЮАР умер человек, заразившийся оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Джо Паахла. "В ЮАР зарегистрировано в общей сложности 5 лабораторно подтвержденных случаев и одна смерть", - говорится в пресс-релизе Паахла. Отмечается, что все заразившиеся в ЮАР – мужчины в возрасте 30-39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

https://ria.ru/20240424/ospa-1941980166.html

https://ria.ru/20240122/ospa-1922841159.html

юар

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великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, сша, великобритания