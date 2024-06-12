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В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг
В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг - РИА Новости, 12.06.2024
В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сомневается, что нужно вводить запрет на анонимный блоггинг. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:13
2024-06-12T16:13
2024-06-12T16:14
общество
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сомневается, что нужно вводить запрет на анонимный блоггинг. "Стоит ли вводить законодательный запрет на анонимный блоггинг, сильно сомневаюсь. Думаю, что с появлением комплексного регулирования ландшафт блогосферы изменится как раз в сторону персонализации: и рекламодателями, и аудиторией будут цениться исключительно личные бренды", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что анонимность не гарантирует безнаказанность, особенно если речь идет о совершении серьезных правонарушений. "Истории, когда телеграм-вымогатели оказывались очень быстро деанонимизированы силовиками, хорошо всем известны", - объяснил депутат.
https://ria.ru/20240215/gosduma-1927574914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон горелкин, госдума рф
Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг
Депутат Горелкин сомневается, что нужно вводить запрет на анонимный блоггинг