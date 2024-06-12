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В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг - РИА Новости, 12.06.2024
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16:13 12.06.2024 (обновлено: 16:14 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/blogging-1952384738.html
В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг
В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг - РИА Новости, 12.06.2024
В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сомневается, что нужно вводить запрет на анонимный блоггинг. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:13
2024-06-12T16:14
общество
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сомневается, что нужно вводить запрет на анонимный блоггинг. "Стоит ли вводить законодательный запрет на анонимный блоггинг, сильно сомневаюсь. Думаю, что с появлением комплексного регулирования ландшафт блогосферы изменится как раз в сторону персонализации: и рекламодателями, и аудиторией будут цениться исключительно личные бренды", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что анонимность не гарантирует безнаказанность, особенно если речь идет о совершении серьезных правонарушений. "Истории, когда телеграм-вымогатели оказывались очень быстро деанонимизированы силовиками, хорошо всем известны", - объяснил депутат.
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общество, антон горелкин, госдума рф
Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме оценили идею запретить анонимный блоггинг

Депутат Горелкин сомневается, что нужно вводить запрет на анонимный блоггинг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сомневается, что нужно вводить запрет на анонимный блоггинг.
«
"Стоит ли вводить законодательный запрет на анонимный блоггинг, сильно сомневаюсь. Думаю, что с появлением комплексного регулирования ландшафт блогосферы изменится как раз в сторону персонализации: и рекламодателями, и аудиторией будут цениться исключительно личные бренды", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что анонимность не гарантирует безнаказанность, особенно если речь идет о совершении серьезных правонарушений. "Истории, когда телеграм-вымогатели оказывались очень быстро деанонимизированы силовиками, хорошо всем известны", - объяснил депутат.
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