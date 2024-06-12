https://ria.ru/20240612/adaptirovanie-1952426229.html

Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса

Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса - РИА Новости, 12.06.2024

Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен адаптировать свои ядерные возможности и показать эффективность ядерного сдерживания в условиях "опасной... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:46

2024-06-12T19:46

2024-06-12T19:46

в мире

россия

нидерланды

сша

йенс столтенберг

нато

f-35

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен адаптировать свои ядерные возможности и показать эффективность ядерного сдерживания в условиях "опасной риторики" РФ. "Мы видим опасную риторику России… мы должны продемонстрировать эффективность нашего ядерного сдерживания, адаптировать наши ядерные возможности", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран НАТО, в ходе которого пройдет заседание группы ядерного планирования НАТО. "В ходе министерской встречи также состоится заседание группы ядерного планирования. Союзники обсудят продолжающийся процесс адаптации ядреных средств к ситуации в области безопасности. Мы уже достигли серьезного процесса в этом. В июне Нидерланды объявили о готовности F-35 для ядреных миссий. США модернизирует свое ядерное вооружение в Европе. Несмотря на изменение ситуации, задача НАТО остается прежней – поддержание мира и сдерживание", - пояснил он.

https://ria.ru/20240612/nato-1952311054.html

россия

нидерланды

сша

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в мире, россия, нидерланды, сша, йенс столтенберг, нато, f-35