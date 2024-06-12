https://ria.ru/20240612/adaptirovanie-1952426229.html
Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса
Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса - РИА Новости, 12.06.2024
Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен адаптировать свои ядерные возможности и показать эффективность ядерного сдерживания в условиях "опасной... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:46
2024-06-12T19:46
2024-06-12T19:46
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен адаптировать свои ядерные возможности и показать эффективность ядерного сдерживания в условиях "опасной риторики" РФ. "Мы видим опасную риторику России… мы должны продемонстрировать эффективность нашего ядерного сдерживания, адаптировать наши ядерные возможности", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран НАТО, в ходе которого пройдет заседание группы ядерного планирования НАТО. "В ходе министерской встречи также состоится заседание группы ядерного планирования. Союзники обсудят продолжающийся процесс адаптации ядреных средств к ситуации в области безопасности. Мы уже достигли серьезного процесса в этом. В июне Нидерланды объявили о готовности F-35 для ядреных миссий. США модернизирует свое ядерное вооружение в Европе. Несмотря на изменение ситуации, задача НАТО остается прежней – поддержание мира и сдерживание", - пояснил он.
https://ria.ru/20240612/nato-1952311054.html
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в мире, россия, нидерланды, сша, йенс столтенберг, нато, f-35
В мире, Россия, Нидерланды, США, Йенс Столтенберг, НАТО, F-35
Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса
Столтенберг призвал НАТО адаптировать свои ядерные возможности