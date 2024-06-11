https://ria.ru/20240611/vzryv-1952081334.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова - РИА Новости, 11.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова

Взрыв был слышен в районе Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T01:12

2024-06-11T01:12

2024-06-11T02:39

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Взрыв был слышен в районе Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

днепропетровская область

украина

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в мире, харьков, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф