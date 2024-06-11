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Путин обсудил с главой МИД Турции международную повестку и торговлю

Путин обсудил с главой МИД Турции международную повестку и торговлю - РИА Новости, 11.06.2024

Путин обсудил с главой МИД Турции международную повестку и торговлю

Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:15

2024-06-11T20:15

2024-06-11T22:12

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщила пресс-служба Кремля."Мы с удовлетворением отмечаем развитие отношений с Турецкой Республикой. Все это происходит, конечно, под руководством и при прямой поддержке нашего друга — президента Турецкой Республики", — сказал глава государства.Президент подчеркнул, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать стремление Анкары решать общие задачи.Российский лидер напомнил, что в прошлом году был абсолютный рекорд товарооборота между странами, в начале 2024-го произошло некоторое снижение из-за корректировки цен на основные товары экспорта и импорта."Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время и все будет развиваться так же, как и в прошлом году", — отметил Путин.Президент заявил, что с благодарностью констатирует настрой Турции на урегулирование кризиса на Украине. Также он отметил вклад страны в заключение зерновой сделки, вины России в отказе от ее продления нет."Знаю также об инициативе президента Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Вы знаете, мы это поддержали. Но, к сожалению, в последний момент украинская сторона также отклонила это предложение", — уточнил глава государства.Кроме того, он предложил дальше вести работу в "астанинском формате" для совместной борьбы с терроризмом и нормализации обстановки в Сирии.Владимир Путин добавил, что в июле встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, где они обсудят текущие вопросы. Хакан Фидан, в свою очередь, передал ему привет от турецкого лидера.

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Путин о настрое Турции в отношении урегулирования украинского кризиса Путин о настрое Турции в отношении урегулирования украинского кризиса 2024-06-11T20:15 true PT1M11S

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политика, россия, турция, москва, владимир путин, хакан фидан, брикс, реджеп тайип эрдоган