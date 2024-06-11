Путин обсудил с главой МИД Турции международную повестку и торговлю
Путин обсудил с главой МИД Турции Фиданом международную повестку и торговлю
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан
Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Мы с удовлетворением отмечаем развитие отношений с Турецкой Республикой. Все это происходит, конечно, под руководством и при прямой поддержке нашего друга — президента Турецкой Республики", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать стремление Анкары решать общие задачи.
Незадолго до этого Хакан Фидан встретился на полях совещания глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде с Сергеем Лавровым.
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Российский лидер напомнил, что в прошлом году был абсолютный рекорд товарооборота между странами, в начале 2024-го произошло некоторое снижение из-за корректировки цен на основные товары экспорта и импорта.
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"Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время и все будет развиваться так же, как и в прошлом году", — отметил Путин.
Президент заявил, что с благодарностью констатирует настрой Турции на урегулирование кризиса на Украине. Также он отметил вклад страны в заключение зерновой сделки, вины России в отказе от ее продления нет.
"Знаю также об инициативе президента Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Вы знаете, мы это поддержали. Но, к сожалению, в последний момент украинская сторона также отклонила это предложение", — уточнил глава государства.
Кроме того, он предложил дальше вести работу в "астанинском формате" для совместной борьбы с терроризмом и нормализации обстановки в Сирии.
Владимир Путин добавил, что в июле встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, где они обсудят текущие вопросы. Хакан Фидан, в свою очередь, передал ему привет от турецкого лидера.
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