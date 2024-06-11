В США раскрыли, что подготовил Запад из-за успеха России на Украине
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США не пойдут на переговоры из-за успехов РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США не пойдут на переговоры по Украине из-за успехов российских военных, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"США сейчас даже не будут рассматривать переговоры о будущем Украины, потому что русские побеждают на поле боя", — говорится в публикации.
"США сейчас даже не будут рассматривать переговоры о будущем Украины, потому что русские побеждают на поле боя", — говорится в публикации.
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По прогнозу эксперта, американцы попытаются помочь Украине добиться некоторых успехов в борьбе против России, в то же время наращивая атаки на российскую территорию — с учетом условия президента Байдена, что эти атаки не должны затрагивать Москву.
По мнению автора, такой сценарий Вашингтона вряд ли сработает, так как российские военные продолжают продвигаться на фронте.
Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
По мнению автора, такой сценарий Вашингтона вряд ли сработает, так как российские военные продолжают продвигаться на фронте.
Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.