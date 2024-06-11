Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии
Хатояма: встреча по Украине, где представлена одна сторона, не является мирной
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Архивное фото
ТОКИО, 11 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Экс-премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с РИА Новости, говоря о встрече в Швейцарии по теме Украины, заявил, что конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной.
"Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут (в нее. — Прим. ред.), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта. Самое главное — чтобы обе страны, Украина и Россия, серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия. В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова", — сказал политик.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран и организаций подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.