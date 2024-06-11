https://ria.ru/20240611/ukraina-1952102723.html

Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии

Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии - РИА Новости, 11.06.2024

Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии

Экс-премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с РИА Новости, говоря о встрече в Швейцарии по теме Украины, заявил, что конференция, где представлена только одна... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:48

2024-06-11T08:48

2024-06-11T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

швейцария

украина

юкио хатояма

джо байден

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105216/70/1052167088_0:117:2865:1729_1920x0_80_0_0_6159371436d0f611d1d44913fa37a0e5.jpg

ТОКИО, 11 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Экс-премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с РИА Новости, говоря о встрече в Швейцарии по теме Украины, заявил, что конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной. "Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут (в нее. — Прим. ред.), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта. Самое главное — чтобы обе страны, Украина и Россия, серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия. В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова", — сказал политик. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран и организаций подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

россия

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, швейцария, украина, юкио хатояма, джо байден, си цзиньпин