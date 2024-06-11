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Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:48 11.06.2024 (обновлено: 11:03 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952102723.html
Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии
Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии - РИА Новости, 11.06.2024
Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии
Экс-премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с РИА Новости, говоря о встрече в Швейцарии по теме Украины, заявил, что конференция, где представлена только одна... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:48
2024-06-11T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
юкио хатояма
джо байден
си цзиньпин
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ТОКИО, 11 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Экс-премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с РИА Новости, говоря о встрече в Швейцарии по теме Украины, заявил, что конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной. "Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут (в нее. — Прим. ред.), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта. Самое главное — чтобы обе страны, Украина и Россия, серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия. В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова", — сказал политик. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран и организаций подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, россия, швейцария, украина, юкио хатояма, джо байден, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Юкио Хатояма, Джо Байден, Си Цзиньпин
Конференция по Украине не является мирной, заявил экс-премьер Японии

Хатояма: встреча по Украине, где представлена одна сторона, не является мирной

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Артем Креминский
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Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Экс-премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с РИА Новости, говоря о встрече в Швейцарии по теме Украины, заявил, что конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной.
"Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут (в нее. — Прим. ред.), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта. Самое главное — чтобы обе страны, Украина и Россия, серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия. В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова", — сказал политик.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран и организаций подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаЮкио ХатоямаДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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