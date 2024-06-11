https://ria.ru/20240611/ukraina-1952098441.html
В Днепропетровской области повредили инфраструктурный объект
В Днепропетровской области повредили инфраструктурный объект - РИА Новости, 11.06.2024
В Днепропетровской области повредили инфраструктурный объект
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в своем Telegram-канале, что во вторник зафиксированы повреждения... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:58
2024-06-11T07:58
2024-06-11T07:59
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в своем Telegram-канале, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта на территории региона. Согласно сообщению, под ударами оказалась инфраструктура в городе Никополе и Марганцевой общине. "Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
В Днепропетровской области повредили инфраструктурный объект
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта