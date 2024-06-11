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В США Байдена уговаривают разрешить Украине бить по всей России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
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12:13 11.06.2024 (обновлено: 12:18 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/udary-1952142279.html
В США Байдена уговаривают разрешить Украине бить по всей России, пишут СМИ
В США Байдена уговаривают разрешить Украине бить по всей России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
В США Байдена уговаривают разрешить Украине бить по всей России, пишут СМИ
Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол пытается убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:13
2024-06-11T12:18
в мире
россия
украина
германия
майкл маккол
джо байден
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол пытается убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием не только по российской территории близ Харьковской области, сообщает издание Politico. "Конгрессмен Майкл Маккол агитирует Байдена позволить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по другим частям России, помимо территории РФ около Харьковской области", - передает издание. Отмечается, что в четверг Маккол направил Байдену письмо, в котором сообщил, что на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре Владимир Зеленский пожаловался ему и другим законодателям, что Украина не может эффективно защищать Харьков при действующем запрете США на использование некоторого вооружения. "(Зеленский – ред.) затронул вопрос текущих проблем на поле боя, в том числе вызванных вашей ограничительной политикой в отношении использования Украиной предоставленного США оружия, в частности… ATACMS, которые были четко разрешены Конгрессом для передачи", - приводит Politico выдержку из письма. Маккол также заявляет, что ограничение противоречит намерениям конгресса и должно быть немедленно пересмотрено. Как сообщается, Маккол заявил, что ракеты можно было бы использовать для нанесения ударов по российским объектам, поддерживающим наступление, а также аэродромам, где находятся самолеты РФ. Он также обратился к Байдену с просьбой предоставить Киеву запрошенную разведывательную информацию. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". 2 июня Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в него и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240530/bayden-1949529535.html
https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html
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в мире, россия, украина, германия, майкл маккол, джо байден, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Германия, Майкл Маккол, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США Байдена уговаривают разрешить Украине бить по всей России, пишут СМИ

Politico: Маккол просит Байдена разрешить Киеву наносить удары по всей России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол пытается убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием не только по российской территории близ Харьковской области, сообщает издание Politico.
«
"Конгрессмен Майкл Маккол агитирует Байдена позволить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по другим частям России, помимо территории РФ около Харьковской области", - передает издание.
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Отмечается, что в четверг Маккол направил Байдену письмо, в котором сообщил, что на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре Владимир Зеленский пожаловался ему и другим законодателям, что Украина не может эффективно защищать Харьков при действующем запрете США на использование некоторого вооружения.
"(Зеленский – ред.) затронул вопрос текущих проблем на поле боя, в том числе вызванных вашей ограничительной политикой в отношении использования Украиной предоставленного США оружия, в частности… ATACMS, которые были четко разрешены Конгрессом для передачи", - приводит Politico выдержку из письма. Маккол также заявляет, что ограничение противоречит намерениям конгресса и должно быть немедленно пересмотрено.
Как сообщается, Маккол заявил, что ракеты можно было бы использовать для нанесения ударов по российским объектам, поддерживающим наступление, а также аэродромам, где находятся самолеты РФ. Он также обратился к Байдену с просьбой предоставить Киеву запрошенную разведывательную информацию.
Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". 2 июня Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.
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22 мая, 03:10
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в него и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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