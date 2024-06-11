Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 11.06.2024 (обновлено: 14:06 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952173094.html
Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил
Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил
Мировое сообщество в целом сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:03
2024-06-11T14:06
россия
белоруссия
сша
сергей шойгу
в мире
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952130485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b87ed21c0018ca488d7aeceb03b617c0.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировое сообщество в целом сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу "Российской газете". "Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства", - сказал Шойгу. "Все большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности", - отметил секретарь СБ РФ. Минобороны РФ во вторник сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, в ходе которого будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952107611.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952130485_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0e239787424fd45b751b477f2cc20b96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, сша, сергей шойгу, в мире, безопасность
Россия, Белоруссия, США, Сергей Шойгу, В мире, Безопасность
Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил

Шойгу: мир сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировое сообщество в целом сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу "Российской газете".
«
"Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства", - сказал Шойгу.
"Все большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности", - отметил секретарь СБ РФ.
Минобороны РФ во вторник сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, в ходе которого будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
Кадры учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Минобороны показало видео учений ядерных сил
Вчера, 09:24
 
РоссияБелоруссияСШАСергей ШойгуВ миреБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала