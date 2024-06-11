https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952173094.html

Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил

Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024

Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил

Мировое сообщество в целом сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:03

2024-06-11T14:03

2024-06-11T14:06

россия

белоруссия

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сергей шойгу

в мире

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировое сообщество в целом сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу "Российской газете". "Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства", - сказал Шойгу. "Все большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности", - отметил секретарь СБ РФ. Минобороны РФ во вторник сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, в ходе которого будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, сша, сергей шойгу, в мире, безопасность