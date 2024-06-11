https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952103101.html

В России начался второй этап учения ядерных сил

В России начался второй этап учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024

В России начался второй этап учения ядерных сил

Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:52

2024-06-11T08:52

2024-06-11T10:58

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны."В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — указали в ведомстве.Цель маневров — поддержание готовности частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.В Минобороны напомнили, что в ходе первого этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в районы патрулирования.Первый этап учения начался 21 мая, оно проводится по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал учения "плановой работой".В МИД России заявили, что маневры нужно рассматривать в контексте воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО.

https://ria.ru/20240522/pentagon--1947554200.html

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Кадры учений нестратегических ядерных сил Кадры учений нестратегических ядерных сил 2024-06-11T08:52 true PT1M35S

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)