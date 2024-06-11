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В России начался второй этап учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
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08:52 11.06.2024 (обновлено: 10:58 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952103101.html
В России начался второй этап учения ядерных сил
В России начался второй этап учения ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
В России начался второй этап учения ядерных сил
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:52
2024-06-11T10:58
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны."В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — указали в ведомстве.Цель маневров — поддержание готовности частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.В Минобороны напомнили, что в ходе первого этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в районы патрулирования.Первый этап учения начался 21 мая, оно проводится по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал учения "плановой работой".В МИД России заявили, что маневры нужно рассматривать в контексте воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО.
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Кадры учений нестратегических ядерных сил
Кадры учений нестратегических ядерных сил
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В России начался второй этап учения ядерных сил

Минобороны: начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны.
"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — указали в ведомстве.
Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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1 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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4 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанк

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны России
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5 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Президент назвал учение "плановой работой".

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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7 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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8 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанк

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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9 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 10

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 10

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 10

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
5 из 10

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 10

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
9 из 10

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10
Цель маневров — поддержание готовности частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.
В Минобороны напомнили, что в ходе первого этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.
Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в районы патрулирования.
Первый этап учения начался 21 мая, оно проводится по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал учения "плановой работой".
В МИД России заявили, что маневры нужно рассматривать в контексте воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО.
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Пентагон отказался комментировать учения в России с ядерным оружием
22 мая, 02:47
 
РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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