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Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 22.05.2024
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16:57 22.05.2024 (обновлено: 23:23 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ucheniya-1947578832.html
Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия
Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 22.05.2024
Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия
В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Подробности — в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:57
2024-05-22T23:23
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В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Подробности — в фотоленте Ria.ru
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Фото, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Россия

Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия

Читать ria.ru в
В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Подробности — в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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1 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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4 из 10
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В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Президент назвал учение "плановой работой".

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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7 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанк

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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9 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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