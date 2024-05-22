https://ria.ru/20240522/ucheniya-1947578832.html

Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия

Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 22.05.2024

Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия

В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Подробности — в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:57

2024-05-22T16:57

2024-05-22T23:23

фото

безопасность

воздушно-космические силы россии

россия

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В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Подробности — в фотоленте Ria.ru

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2024

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