https://ria.ru/20240611/tekhnika-1952137949.html

Технику на сумму более 14 млн рублей передаст Приамурье в зону СВО

Технику на сумму более 14 млн рублей передаст Приамурье в зону СВО - РИА Новости, 11.06.2024

Технику на сумму более 14 млн рублей передаст Приамурье в зону СВО

Спецоборудование стоимостью свыше 14 миллионов рублей передадут бойцам в зону СВО из Приамурья, помимо прочего, в партию войдут 20 квадрокоптеров и 40... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:02

2024-06-11T12:02

2024-06-11T12:02

надежные люди

амурская область

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

квадрокоптер

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Спецоборудование стоимостью свыше 14 миллионов рублей передадут бойцам в зону СВО из Приамурья, помимо прочего, в партию войдут 20 квадрокоптеров и 40 радиостанций, сообщает правительство Амурской области. "Двадцать квадрокоптеров отправили на передовую амурским бойцам накануне. Кроме того, в июне закупили и передали 40 радиостанций. До конца месяца в зону СВО передадут 30 цифровых очков и спецоборудование для дронов, аэроскоп и подавители дронов. Общая стоимость техники – более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Оборудование приобретают на средства из регионального бюджета, также деньги перечисляют на спецсчет центра социального обслуживания "Доброта" предприниматели и неравнодушные амурчане.

https://ria.ru/20230929/oborudovanie-1899338874.html

амурская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

амурская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, квадрокоптер