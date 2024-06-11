https://ria.ru/20240611/tekhnika-1952137949.html
Технику на сумму более 14 млн рублей передаст Приамурье в зону СВО
Технику на сумму более 14 млн рублей передаст Приамурье в зону СВО - РИА Новости, 11.06.2024
Технику на сумму более 14 млн рублей передаст Приамурье в зону СВО
Спецоборудование стоимостью свыше 14 миллионов рублей передадут бойцам в зону СВО из Приамурья, помимо прочего, в партию войдут 20 квадрокоптеров и 40... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:02
2024-06-11T12:02
2024-06-11T12:02
надежные люди
амурская область
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
квадрокоптер
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Спецоборудование стоимостью свыше 14 миллионов рублей передадут бойцам в зону СВО из Приамурья, помимо прочего, в партию войдут 20 квадрокоптеров и 40 радиостанций, сообщает правительство Амурской области. "Двадцать квадрокоптеров отправили на передовую амурским бойцам накануне. Кроме того, в июне закупили и передали 40 радиостанций. До конца месяца в зону СВО передадут 30 цифровых очков и спецоборудование для дронов, аэроскоп и подавители дронов. Общая стоимость техники – более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Оборудование приобретают на средства из регионального бюджета, также деньги перечисляют на спецсчет центра социального обслуживания "Доброта" предприниматели и неравнодушные амурчане.
https://ria.ru/20230929/oborudovanie-1899338874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, квадрокоптер
Надежные люди, Амурская область, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность, квадрокоптер