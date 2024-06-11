https://ria.ru/20240611/sud-1952175570.html
В Москве осудили "научного руководителя" ЧВК ЕНОТ
В Москве осудили "научного руководителя" ЧВК ЕНОТ - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве осудили "научного руководителя" ЧВК ЕНОТ
Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого СМИ называют... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:13
2024-06-11T14:13
2024-06-11T14:14
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого СМИ называют "научным руководителем" ЧВК ЕНОТ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений окончательно назначить Молокоедову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила решение судья Надежда Калашникова.Молокоедов признан виновным в создании преступного сообщества, действовавшего под видом военно-патриотической организации "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ), вымогательстве и угрозе убийством. В прениях сторон прокуратура требовала для него 14 лет колонии.Московский гарнизонный военный суд 4 июня вынес оправдательный приговор пятерым участникам ЧВК ЕНОТ, посчитав недоказанным сам факт создания преступного сообщества и указав на непричастность подсудимых к другим преступлениям. Экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и остальных четырех фигурантов суд освободил в зале суда.По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, и в ходе якобы оперативно-следственных действий изымали ценности. Рядовые участники "Енота" представлялись понятыми или помощниками оперативников.Брякшев признал вину, пошел на сотрудничество со следствием и был осужден на шесть лет колонии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский гарнизонный военный суд
Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский гарнизонный военный суд
В Москве осудили "научного руководителя" ЧВК ЕНОТ
Экс-советник директора центра иммунологии МГУ Молокоедов получил 14 лет колонии
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого СМИ называют "научным руководителем" ЧВК ЕНОТ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"По совокупности преступлений окончательно назначить Молокоедову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила решение судья Надежда Калашникова.
Молокоедов признан виновным в создании преступного сообщества, действовавшего под видом военно-патриотической организации "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ), вымогательстве и угрозе убийством. В прениях сторон прокуратура требовала для него 14 лет колонии.
Московский гарнизонный военный суд
4 июня вынес оправдательный приговор пятерым участникам ЧВК ЕНОТ, посчитав недоказанным сам факт создания преступного сообщества и указав на непричастность подсудимых к другим преступлениям. Экс-сотрудника ФСБ
Александра Мрищука и остальных четырех фигурантов суд освободил в зале суда.
По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, и в ходе якобы оперативно-следственных действий изымали ценности. Рядовые участники "Енота" представлялись понятыми или помощниками оперативников.
Брякшев признал вину, пошел на сотрудничество со следствием и был осужден на шесть лет колонии.