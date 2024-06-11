https://ria.ru/20240611/stoltenberg-1952230303.html

В НАТО есть разногласия по поддержке Украины, признал Столтенберг

В НАТО есть разногласия по поддержке Украины, признал Столтенберг - РИА Новости, 11.06.2024

В НАТО есть разногласия по поддержке Украины, признал Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе есть разногласия по усилению роли организации в координации военной помощи Украине, но выразил уверенность,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:02

2024-06-11T17:02

2024-06-11T17:03

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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе есть разногласия по усилению роли организации в координации военной помощи Украине, но выразил уверенность, что страны альянса к саммиту в США в июле договорятся по общим рамкам механизма долгосрочной военной поддержки и финансирования Киева."99% помощи Украине поступает от членов альянса. Но одни союзники сконцентрировались на оказании нелетальной помощи, другие - на летальной. В преддверии саммита в Вашингтоне мы работаем над новыми важными решениями. Я рассчитываю, что мы сможем договориться по миссии НАТО, большей роли НАТО в координации поддержки Украине, подготовке военных и помощи в области безопасности. Я работаю и над решением по долгосрочному финансированию... Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите. Но раньше мы добивались решений, и сейчас я надеюсь, что мы договоримся", - сказал он по итогам заседания в Латвии лидеров стран "Бухарестской девятки". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, йенс столтенберг, нато