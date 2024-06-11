https://ria.ru/20240611/srodnykh-1952016682.html

Михаил Сродных: самый активный рост IT-компаний наблюдаем в новых регионах

Михаил Сродных: самый активный рост IT-компаний наблюдаем в новых регионах - РИА Новости, 11.06.2024

Михаил Сродных: самый активный рост IT-компаний наблюдаем в новых регионах

Развитие технологий приводит к тому, что компаний, занимающихся информационными технологиями, в России становится все больше, однако нельзя сказать, что рост их РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:00

2024-06-11T09:00

2024-06-11T10:51

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Развитие технологий приводит к тому, что компаний, занимающихся информационными технологиями, в России становится все больше, однако нельзя сказать, что рост их числа равномерен по стране. Какие регионы активно прибавляют и почему в крупных городах уже сложно расти, а также сколько занимают IT-компании в экономике субъектов РФ, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем Петербургском экономическом форуме глава экосистемы для бизнеса "Контур" Михаил Сродных. Беседовала Ирина Андреева.— Михаил, вы как глава очень крупной экосистемы для бизнеса как можете охарактеризовать развитие IT-отрасли в России за последнее время?— Мы подсчитали, что с 1 января 2022 года и до практически сегодняшнего дня количество компаний в IT-отрасли увеличилось на 14,17% и к июню 2024 года достигло 216993. То есть меньше, чем за два с половиной года, в стране прибавилась 26931 компания.— Традиционные лидеры — Москва и Петербург?— Конечно. Да, это регионы с самой высокой предпринимательской активностью, поэтому и количество IT-компаний там довольно высокое. На третьем (месте) также ожидаемо Московская область, потом Краснодарский край и Свердловская область.Однако, если анализировать долю IT-компаний в общей структуре бизнеса, то при сохранении лидерства Москвой и Петербургом, третье место у Томской области. Поэтому можно смело назвать Москву, Санкт-Петербург и Томскую область самыми активными и перспективными IT-игроками на поле цифровизации.— Логично, что наименьшее количество IT-компаний будет в регионах с наименьшим числом жителей?— Совершенно верно. В Байконуре работает всего 9 организаций, в Херсонской области — 19, в Ненецком автономном округе — 25. Также в пятерку регионов с наименьшим количеством IT-компаний попали Запорожская область, где 61 такая организация, и Еврейская автономная область, где их 70. Правда, к слову, перечисленные регионы, кроме Байконура, все же показывают прирост числа IT-компаний.— Российским столицам и крупным регионам, наверное, уже невозможно значимо прирастать новыми компаниями в цифровой сфере, а у каких регионов еще есть возможности и ресурсы?— В число лидирующих регионов по количеству новых IТ-компаний попала Калмыкия, там в 2022 было 143 таких компании, а сейчас — 288, то есть (прирост) больше, чем в два раза. Почти такие же цифры показывает и Тыва — с 79 до 150 компаний. Активно растет и Чечня с 193 компаний до 311, и Ингушетия — с 78 до 121, и Дагестан — с 552 до 792 единиц.Кроме того, активный прирост IT-компаний мы отметили в новых регионах: в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Иными словами, с января 2022 года количество компаний такого профиля в этих регионах увеличилось с единиц до нескольких сотен. Но тут важная ремарка: статистика по новым регионам ведется с момента включения их в состав РФ в 2022 году, ранее мы не располагали по ним никакой информацией.— Без цифровизации себя не видит уже почти ни один бизнес, а как IT выглядит в общей структуре бизнеса в российских регионах?— Здесь снова, конечно, в лидерах Москва: доля IT-сектора в общей структуре бизнеса здесь 4,96%, и эта цифра неизменна с начала 2022 и до сегодняшнего дня. Почти такие же цифры в доле рынка в Санкт-Петербурге, чуть меньше в Томской области с 3,62% доли IT-отрасли. На четвертом и пятом месте — Новосибирская область и Удмуртия, где эти показатели составляют 3,46% и 3,27% соответственно.— Как вы считаете, в чем причина неравномерности роста IT-компаний? Что, может быть, мешает? Или в каком-то регионе просто не надо столько цифровых компаний?— Наверное, не очень правильно связывать то, насколько растет количество IT-компаний, насколько растет в целом цифровизация в том или ином регионе. Потому что многие компании просто увеличивают штат или количество IT-сотрудников: кто угодно, от сельскохозяйственной компании до банка, может просто увеличить штат или пользоваться решениями продуктов федеральных компаний. И получается, что в создании новых компаний необходимости нет.А если говорить в целом про уровень цифровизации, то это, я полагаю, необходимо в любом случае. Уже активно развивается и внедряется искусственный интеллект практически во всех сферах экономики, и дальнейшая жизнь без технологий будет невозможна.Что касается количества IT-компаний, то они зачастую работают не только на свой регион, но и параллельно являются общефедеральными, тут много зависит от того, какой фокус в конкретном регионе. В некоторых регионах это фокус на IT, а в некоторых — на промышленности, на производстве региона, что тоже связано с разной спецификой, менталитетом и так далее. Поэтому я бы тут поднял вопрос о взаимосвязи цифровизации в целом с количеством IT-компаний, так как в понятие "IT-компания" сейчас вкладывают что угодно.— В чем причина, по вашему мнению, роста отрасли?— Рост IT-отрасль показывает уже не первый год. Здесь, я полагаю, положительное влияние оказывают не только меры господдержки, но и высокий спрос на цифровизацию как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Например, сегодня "Экономика данных" — одна из ключевых национальных программ.

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https://ria.ru/20240606/aeroflot-1951034697.html

https://ria.ru/20240518/investitsii-1946921267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, технологии, россия, москва, санкт-петербург, it-компании, it-ресурсы, it-индустрия, it-специалисты