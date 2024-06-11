https://ria.ru/20240611/slutskiy-1952250879.html
Слуцкий рассказал, как ускорить завершение конфликта на Украине
Слуцкий рассказал, как ускорить завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 11.06.2024
Слуцкий рассказал, как ускорить завершение конфликта на Украине
Если Запад прекратит вооружать террористическую ячейку Владимира Зеленского, завершение конфликта может наступить в считанные недели, заявил глава комитета... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:16
2024-06-11T18:16
2024-06-11T18:16
специальная военная операция на украине
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Если Запад прекратит вооружать террористическую ячейку Владимира Зеленского, завершение конфликта может наступить в считанные недели, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сравнил предстоящую конференцию в Швейцарии с "растением", которое следует "поливать" для того, чтобы расцвёл "сад". "Никакой "цветущий сад" из швейцарской конференции не вырастет, она априори не про мир. Завершение конфликта может наступить буквально в считанные недели, если Запад прекратит вооружать террористическую ячейку Зеленского, присвоившую себе власть на Украине. И мирные переговоры будут после нашей победы на условиях России, а не на основе формул-ультиматумов", - написал он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240611/slutskiy-1952177574.html
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Олаф Шольц
Слуцкий рассказал, как ускорить завершение конфликта на Украине
Слуцкий: если Запад перестанет вооружать Украину, конфликт закончится за недели