https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html
Ядерные учения стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил Шойгу
Ядерные учения стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.06.2024
Ядерные учения стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил Шойгу
Ядерные учения вооруженных сил стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью "Российской... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:03
2024-06-11T14:03
2024-06-11T15:30
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ядерные учения вооруженных сил стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью "Российской газете"."Наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам", — сказал собеседник издания.Шойгу уточнил, что Москва также отреагировала таким образом на рост потенциала стран НАТО возле российских границ.Секретарь Совбеза добавил, что в мире сдержанно реагируют на проходящие ядерные учения. По его словам, все большее число стран понимают, что к деградации в сфере международной безопасности привели действия США, которые подрывают контроль над оружием.Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Первый этап учения начался 21 мая по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это "плановой работой".Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20240522/ucheniya-1947578832.html
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Кадры учений нестратегических ядерных сил
Кадры учений нестратегических ядерных сил
2024-06-11T14:03
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россия, украина, киев, сергей шойгу, нато, владимир путин
Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, НАТО, Владимир Путин
Ядерные учения стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил Шойгу
Шойгу: ядерные учения ВС РФ стали реакцией на действия Запада на Украине