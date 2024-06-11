https://ria.ru/20240611/sebu-1952094106.html
В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии
В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии - РИА Новости, 11.06.2024
В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии
Филиппинская провинция Себу рассчитывает найти партнеров в России для реализации проектов в сфере зеленой энергетики и экологии и готова работать с ними на... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:58
2024-06-11T06:58
2024-06-11T06:58
пмэф-2024
себу
филиппины
россия
александр беглов
торгово-промышленная палата рф
российский экологический оператор
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/70/1530417043_0:482:4000:2732_1920x0_80_0_0_404870d445cb3612061fb2eb270ddf09.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу рассчитывает найти партнеров в России для реализации проектов в сфере зеленой энергетики и экологии и готова работать с ними на условиях государственно-частного партнерства, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия. Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы. "За последние дни я поняла, что есть очень много бизнесменов с обеих сторон, которые готовы обсуждать и, возможно, заключать соглашения, касающиеся расширения рынков для их продукции. И даже вступать в государственно-частные партнерства с провинцией Себу, у нас уже есть такой опыт. Мы рассчитываем найти заинтересованных российских партнеров, но для этого нам нужно чаще встречаться", - заявила Гвендолин Гарсия. Она отметила, что провинция Себу недавно заключила соглашение с испанской компанией Acciona о строительстве солнечной электростанции мощностью 150 МВт, что стало первым государственно-частным партнерством в этой сфере, заключенным с местным правительством Филиппин. По словам губернатора, руководство компании было впечатлено той эффективностью, с которой реализуется проект, что уже обсуждает создание двух дополнительных станций большей мощности, хотя первый объект еще только строится. Гвендолин Гарсия рассказала, что обычно иностранные инвесторы ориентируются на соглашения с центральным правительством, но в этом случае вынуждены проходить многочисленные бюрократические процедуры, в то время как в провинции Себу все вопросы решаются быстро и эффективно, особенно в части крупных инфраструктурных проектов. При этом министерство энергетики Филиппин в итоге поддержало инициативу местного правительства, имеющую общенациональное значение для перехода на возобновляемые источники энергии, и государственные компании получили контракты на обслуживание солнечной электростанции. "Мы сейчас также активно работаем над проектами магистральной подачи воды напрямую к домохозяйствам. У нас множество рек и озер, и мы планируем реализовать это для всех муниципалитетов. Когда вся инфраструктура построена, провинция заключает соглашение с муниципалитетом о поставке воды, а они уже реализуют ее населению. Это абсолютно устойчивая схема, и она может заинтересовать компании, специализирующиеся на очистке воды", - рассказала Гарсия. Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул большой опыт города в решении вопросов очистки сточных вод, перевода транспорта на экологичное топливо, утилизации твердых бытовых отходов. В ходе визита губернатора в Россию Торгово-промышленная палата города Манданауэ, являющегося промышленным центром агломерации Себу, заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и меморандум о взаимопонимании с Московской ТПП. Документы, как отмечалось, призваны развивать прямые и эффективные бизнес-связи между регионами, а также содействовать организации визитов делегаций предпринимателей двух стран, заинтересованных в развитии торговли и инвестиций. Гвендолин Гарсия на полях ПМЭФ также провела встречу с председателем Делового совета Россия-АСЕАН Иваном Поляковым, обсудив возможности заключения партнерств с финансовыми институтами, которые позволили бы российским туристам и бизнесменам легко проводить транзакции на Филиппинах. Кроме того, губернатор встретилась с представителями Российского экологического оператора, пригласив их рассмотреть возможность участия в инвестиционном проекте провинции Себу по утилизации мусора с получением электроэнергии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html
https://ria.ru/20240611/sebu-1952088691.html
себу
филиппины
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/70/1530417043_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_07861cf4787a8e9471bb6ee6a68a3414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
себу, филиппины, россия, александр беглов, торгово-промышленная палата рф, российский экологический оператор, в мире
ПМЭФ-2024, Себу, Филиппины, Россия, Александр Беглов, Торгово-промышленная палата РФ, Российский экологический оператор, В мире
В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии
Губернатор Гарсия: провинция Себу хочет сотрудничать с Россией в сфере экологии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу рассчитывает найти партнеров в России для реализации проектов в сфере зеленой энергетики и экологии и готова работать с ними на условиях государственно-частного партнерства, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия.
Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы
.
"За последние дни я поняла, что есть очень много бизнесменов с обеих сторон, которые готовы обсуждать и, возможно, заключать соглашения, касающиеся расширения рынков для их продукции. И даже вступать в государственно-частные партнерства с провинцией Себу, у нас уже есть такой опыт. Мы рассчитываем найти заинтересованных российских партнеров, но для этого нам нужно чаще встречаться", - заявила Гвендолин Гарсия.
Она отметила, что провинция Себу недавно заключила соглашение с испанской компанией Acciona о строительстве солнечной электростанции мощностью 150 МВт, что стало первым государственно-частным партнерством в этой сфере, заключенным с местным правительством Филиппин. По словам губернатора, руководство компании было впечатлено той эффективностью, с которой реализуется проект, что уже обсуждает создание двух дополнительных станций большей мощности, хотя первый объект еще только строится.
Гвендолин Гарсия рассказала, что обычно иностранные инвесторы ориентируются на соглашения с центральным правительством, но в этом случае вынуждены проходить многочисленные бюрократические процедуры, в то время как в провинции Себу все вопросы решаются быстро и эффективно, особенно в части крупных инфраструктурных проектов. При этом министерство энергетики Филиппин в итоге поддержало инициативу местного правительства, имеющую общенациональное значение для перехода на возобновляемые источники энергии, и государственные компании получили контракты на обслуживание солнечной электростанции.
"Мы сейчас также активно работаем над проектами магистральной подачи воды напрямую к домохозяйствам. У нас множество рек и озер, и мы планируем реализовать это для всех муниципалитетов. Когда вся инфраструктура построена, провинция заключает соглашение с муниципалитетом о поставке воды, а они уже реализуют ее населению. Это абсолютно устойчивая схема, и она может заинтересовать компании, специализирующиеся на очистке воды", - рассказала Гарсия.
Власти Санкт-Петербурга
и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
подчеркнул большой опыт города в решении вопросов очистки сточных вод, перевода транспорта на экологичное топливо, утилизации твердых бытовых отходов.
В ходе визита губернатора в Россию Торгово-промышленная палата города Манданауэ, являющегося промышленным центром агломерации Себу, заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и меморандум о взаимопонимании с Московской ТПП
. Документы, как отмечалось, призваны развивать прямые и эффективные бизнес-связи между регионами, а также содействовать организации визитов делегаций предпринимателей двух стран, заинтересованных в развитии торговли и инвестиций.
Гвендолин Гарсия на полях ПМЭФ также провела встречу с председателем Делового совета Россия-АСЕАН Иваном Поляковым, обсудив возможности заключения партнерств с финансовыми институтами, которые позволили бы российским туристам и бизнесменам легко проводить транзакции на Филиппинах. Кроме того, губернатор встретилась с представителями Российского экологического оператора
, пригласив их рассмотреть возможность участия в инвестиционном проекте провинции Себу по утилизации мусора с получением электроэнергии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8