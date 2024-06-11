https://ria.ru/20240611/sebu-1952094106.html

В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии

В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии - РИА Новости, 11.06.2024

В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии

Филиппинская провинция Себу рассчитывает найти партнеров в России для реализации проектов в сфере зеленой энергетики и экологии и готова работать с ними на... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T06:58

2024-06-11T06:58

2024-06-11T06:58

пмэф-2024

себу

филиппины

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торгово-промышленная палата рф

российский экологический оператор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу рассчитывает найти партнеров в России для реализации проектов в сфере зеленой энергетики и экологии и готова работать с ними на условиях государственно-частного партнерства, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия. Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы. "За последние дни я поняла, что есть очень много бизнесменов с обеих сторон, которые готовы обсуждать и, возможно, заключать соглашения, касающиеся расширения рынков для их продукции. И даже вступать в государственно-частные партнерства с провинцией Себу, у нас уже есть такой опыт. Мы рассчитываем найти заинтересованных российских партнеров, но для этого нам нужно чаще встречаться", - заявила Гвендолин Гарсия. Она отметила, что провинция Себу недавно заключила соглашение с испанской компанией Acciona о строительстве солнечной электростанции мощностью 150 МВт, что стало первым государственно-частным партнерством в этой сфере, заключенным с местным правительством Филиппин. По словам губернатора, руководство компании было впечатлено той эффективностью, с которой реализуется проект, что уже обсуждает создание двух дополнительных станций большей мощности, хотя первый объект еще только строится. Гвендолин Гарсия рассказала, что обычно иностранные инвесторы ориентируются на соглашения с центральным правительством, но в этом случае вынуждены проходить многочисленные бюрократические процедуры, в то время как в провинции Себу все вопросы решаются быстро и эффективно, особенно в части крупных инфраструктурных проектов. При этом министерство энергетики Филиппин в итоге поддержало инициативу местного правительства, имеющую общенациональное значение для перехода на возобновляемые источники энергии, и государственные компании получили контракты на обслуживание солнечной электростанции. "Мы сейчас также активно работаем над проектами магистральной подачи воды напрямую к домохозяйствам. У нас множество рек и озер, и мы планируем реализовать это для всех муниципалитетов. Когда вся инфраструктура построена, провинция заключает соглашение с муниципалитетом о поставке воды, а они уже реализуют ее населению. Это абсолютно устойчивая схема, и она может заинтересовать компании, специализирующиеся на очистке воды", - рассказала Гарсия. Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул большой опыт города в решении вопросов очистки сточных вод, перевода транспорта на экологичное топливо, утилизации твердых бытовых отходов. В ходе визита губернатора в Россию Торгово-промышленная палата города Манданауэ, являющегося промышленным центром агломерации Себу, заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и меморандум о взаимопонимании с Московской ТПП. Документы, как отмечалось, призваны развивать прямые и эффективные бизнес-связи между регионами, а также содействовать организации визитов делегаций предпринимателей двух стран, заинтересованных в развитии торговли и инвестиций. Гвендолин Гарсия на полях ПМЭФ также провела встречу с председателем Делового совета Россия-АСЕАН Иваном Поляковым, обсудив возможности заключения партнерств с финансовыми институтами, которые позволили бы российским туристам и бизнесменам легко проводить транзакции на Филиппинах. Кроме того, губернатор встретилась с представителями Российского экологического оператора, пригласив их рассмотреть возможность участия в инвестиционном проекте провинции Себу по утилизации мусора с получением электроэнергии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html

https://ria.ru/20240611/sebu-1952088691.html

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себу, филиппины, россия, александр беглов, торгово-промышленная палата рф, российский экологический оператор, в мире