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В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
06:58 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/sebu-1952094106.html
В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии
В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии - РИА Новости, 11.06.2024
В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии
Филиппинская провинция Себу рассчитывает найти партнеров в России для реализации проектов в сфере зеленой энергетики и экологии и готова работать с ними на... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:58
2024-06-11T06:58
пмэф-2024
себу
филиппины
россия
александр беглов
торгово-промышленная палата рф
российский экологический оператор
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу рассчитывает найти партнеров в России для реализации проектов в сфере зеленой энергетики и экологии и готова работать с ними на условиях государственно-частного партнерства, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия. Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы. "За последние дни я поняла, что есть очень много бизнесменов с обеих сторон, которые готовы обсуждать и, возможно, заключать соглашения, касающиеся расширения рынков для их продукции. И даже вступать в государственно-частные партнерства с провинцией Себу, у нас уже есть такой опыт. Мы рассчитываем найти заинтересованных российских партнеров, но для этого нам нужно чаще встречаться", - заявила Гвендолин Гарсия. Она отметила, что провинция Себу недавно заключила соглашение с испанской компанией Acciona о строительстве солнечной электростанции мощностью 150 МВт, что стало первым государственно-частным партнерством в этой сфере, заключенным с местным правительством Филиппин. По словам губернатора, руководство компании было впечатлено той эффективностью, с которой реализуется проект, что уже обсуждает создание двух дополнительных станций большей мощности, хотя первый объект еще только строится. Гвендолин Гарсия рассказала, что обычно иностранные инвесторы ориентируются на соглашения с центральным правительством, но в этом случае вынуждены проходить многочисленные бюрократические процедуры, в то время как в провинции Себу все вопросы решаются быстро и эффективно, особенно в части крупных инфраструктурных проектов. При этом министерство энергетики Филиппин в итоге поддержало инициативу местного правительства, имеющую общенациональное значение для перехода на возобновляемые источники энергии, и государственные компании получили контракты на обслуживание солнечной электростанции. "Мы сейчас также активно работаем над проектами магистральной подачи воды напрямую к домохозяйствам. У нас множество рек и озер, и мы планируем реализовать это для всех муниципалитетов. Когда вся инфраструктура построена, провинция заключает соглашение с муниципалитетом о поставке воды, а они уже реализуют ее населению. Это абсолютно устойчивая схема, и она может заинтересовать компании, специализирующиеся на очистке воды", - рассказала Гарсия. Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул большой опыт города в решении вопросов очистки сточных вод, перевода транспорта на экологичное топливо, утилизации твердых бытовых отходов. В ходе визита губернатора в Россию Торгово-промышленная палата города Манданауэ, являющегося промышленным центром агломерации Себу, заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и меморандум о взаимопонимании с Московской ТПП. Документы, как отмечалось, призваны развивать прямые и эффективные бизнес-связи между регионами, а также содействовать организации визитов делегаций предпринимателей двух стран, заинтересованных в развитии торговли и инвестиций. Гвендолин Гарсия на полях ПМЭФ также провела встречу с председателем Делового совета Россия-АСЕАН Иваном Поляковым, обсудив возможности заключения партнерств с финансовыми институтами, которые позволили бы российским туристам и бизнесменам легко проводить транзакции на Филиппинах. Кроме того, губернатор встретилась с представителями Российского экологического оператора, пригласив их рассмотреть возможность участия в инвестиционном проекте провинции Себу по утилизации мусора с получением электроэнергии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html
https://ria.ru/20240611/sebu-1952088691.html
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себу, филиппины, россия, александр беглов, торгово-промышленная палата рф, российский экологический оператор, в мире
ПМЭФ-2024, Себу, Филиппины, Россия, Александр Беглов, Торгово-промышленная палата РФ, Российский экологический оператор, В мире
В Филиппинах хотят сотрудничать с Россией в сфере экологии

Губернатор Гарсия: провинция Себу хочет сотрудничать с Россией в сфере экологии

CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity / Филиппины
Филиппины - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity /
Филиппины. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу рассчитывает найти партнеров в России для реализации проектов в сфере зеленой энергетики и экологии и готова работать с ними на условиях государственно-частного партнерства, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия.
Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы.
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"За последние дни я поняла, что есть очень много бизнесменов с обеих сторон, которые готовы обсуждать и, возможно, заключать соглашения, касающиеся расширения рынков для их продукции. И даже вступать в государственно-частные партнерства с провинцией Себу, у нас уже есть такой опыт. Мы рассчитываем найти заинтересованных российских партнеров, но для этого нам нужно чаще встречаться", - заявила Гвендолин Гарсия.
Она отметила, что провинция Себу недавно заключила соглашение с испанской компанией Acciona о строительстве солнечной электростанции мощностью 150 МВт, что стало первым государственно-частным партнерством в этой сфере, заключенным с местным правительством Филиппин. По словам губернатора, руководство компании было впечатлено той эффективностью, с которой реализуется проект, что уже обсуждает создание двух дополнительных станций большей мощности, хотя первый объект еще только строится.
Гвендолин Гарсия рассказала, что обычно иностранные инвесторы ориентируются на соглашения с центральным правительством, но в этом случае вынуждены проходить многочисленные бюрократические процедуры, в то время как в провинции Себу все вопросы решаются быстро и эффективно, особенно в части крупных инфраструктурных проектов. При этом министерство энергетики Филиппин в итоге поддержало инициативу местного правительства, имеющую общенациональное значение для перехода на возобновляемые источники энергии, и государственные компании получили контракты на обслуживание солнечной электростанции.
"Мы сейчас также активно работаем над проектами магистральной подачи воды напрямую к домохозяйствам. У нас множество рек и озер, и мы планируем реализовать это для всех муниципалитетов. Когда вся инфраструктура построена, провинция заключает соглашение с муниципалитетом о поставке воды, а они уже реализуют ее населению. Это абсолютно устойчивая схема, и она может заинтересовать компании, специализирующиеся на очистке воды", - рассказала Гарсия.
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Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул большой опыт города в решении вопросов очистки сточных вод, перевода транспорта на экологичное топливо, утилизации твердых бытовых отходов.
В ходе визита губернатора в Россию Торгово-промышленная палата города Манданауэ, являющегося промышленным центром агломерации Себу, заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и меморандум о взаимопонимании с Московской ТПП. Документы, как отмечалось, призваны развивать прямые и эффективные бизнес-связи между регионами, а также содействовать организации визитов делегаций предпринимателей двух стран, заинтересованных в развитии торговли и инвестиций.
Гвендолин Гарсия на полях ПМЭФ также провела встречу с председателем Делового совета Россия-АСЕАН Иваном Поляковым, обсудив возможности заключения партнерств с финансовыми институтами, которые позволили бы российским туристам и бизнесменам легко проводить транзакции на Филиппинах. Кроме того, губернатор встретилась с представителями Российского экологического оператора, пригласив их рассмотреть возможность участия в инвестиционном проекте провинции Себу по утилизации мусора с получением электроэнергии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

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На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

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ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

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На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ПМЭФ-2024СебуФилиппиныРоссияАлександр БегловТоргово-промышленная палата РФРоссийский экологический операторВ мире
 
 
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