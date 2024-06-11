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Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки
Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки - РИА Новости, 11.06.2024
Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки, в том, что она не была продлена, вины России нет, сказал президент... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:29
2024-06-11T20:29
2024-06-11T20:41
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки, в том, что она не была продлена, вины России нет, сказал президент России Владимир Путин."Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
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россия, турция, владимир путин, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки
Путин: Эрдоган сыграл важную роль в зерновой сделке, РФ не виновата в ее отмене