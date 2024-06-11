Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 11.06.2024 (обновлено: 20:41 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/sdelka-1952278129.html
Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки
Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки - РИА Новости, 11.06.2024
Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки, в том, что она не была продлена, вины России нет, сказал президент... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:29
2024-06-11T20:41
россия
турция
владимир путин
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949360224_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_ba8c062e351c49de98530661c33e7c3a.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки, в том, что она не была продлена, вины России нет, сказал президент России Владимир Путин."Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949360224_148:0:2792:1983_1920x0_80_0_0_9f0ed8dde4c97b1bca21f4a4dc35daa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, владимир путин, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки

Путин: Эрдоган сыграл важную роль в зерновой сделке, РФ не виновата в ее отмене

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки, в том, что она не была продлена, вины России нет, сказал президент России Владимир Путин.
"Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"Колебаний нет и быть не может": Путин предупредил Запад
8 июня, 08:00
 
РоссияТурцияВладимир ПутинХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала