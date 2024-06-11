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Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки

Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки - РИА Новости, 11.06.2024

Путин заявил о невиновности России в прекращении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки, в том, что она не была продлена, вины России нет, сказал президент... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:29

2024-06-11T20:29

2024-06-11T20:41

россия

турция

владимир путин

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки, в том, что она не была продлена, вины России нет, сказал президент России Владимир Путин."Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

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россия, турция, владимир путин, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, в мире