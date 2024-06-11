https://ria.ru/20240611/samolet-1952120156.html

Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34

Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34 - РИА Новости, 11.06.2024

Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34

Разбившийся в Северной Осетии многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 неоднократно участвовал в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:43

2024-06-11T10:43

2024-06-11T14:50

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су-34

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разбившийся в Северной Осетии многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 неоднократно участвовал в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии и привлекался к СВО, рассказали РИА Новости в оперативных службах. Ранее Минобороны России сообщило, что в горах Северной Осетии потерпел аварию самолет Су-34 российских Воздушно-космических сил. Бомбардировщик выполнял плановый учебно-тренировочный полет. На земле разрушений нет, экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. "Потерпевший катастрофу самолет Су-34 ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что разбившийся Су-34, по предварительной информации, вылетел с аэродрома в Моздоке.

https://ria.ru/20240611/krushenie-1952108788.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сирия, россия, моздок, су-34, происшествия – радио sputnik