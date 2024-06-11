https://ria.ru/20240611/samolet-1952120156.html
Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34
Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34 - РИА Новости, 11.06.2024
Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34
Разбившийся в Северной Осетии многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 неоднократно участвовал в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:43
2024-06-11T10:43
2024-06-11T14:50
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разбившийся в Северной Осетии многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 неоднократно участвовал в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии и привлекался к СВО, рассказали РИА Новости в оперативных службах. Ранее Минобороны России сообщило, что в горах Северной Осетии потерпел аварию самолет Су-34 российских Воздушно-космических сил. Бомбардировщик выполнял плановый учебно-тренировочный полет. На земле разрушений нет, экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. "Потерпевший катастрофу самолет Су-34 ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что разбившийся Су-34, по предварительной информации, вылетел с аэродрома в Моздоке.
https://ria.ru/20240611/krushenie-1952108788.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сирия, россия, моздок, су-34, происшествия – радио sputnik
Космос - РИА Наука, Сирия, Россия, Моздок, Су-34, Происшествия – Радио Sputnik
Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34
Разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и операциях в Сирии