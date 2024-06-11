https://ria.ru/20240611/krushenie-1952095545.html

В Северной Осетии потерпел крушение Су-34

В Северной Осетии потерпел крушение Су-34 - РИА Новости, 11.06.2024

В Северной Осетии потерпел крушение Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:08

2024-06-11T07:08

2024-06-11T16:29

россия

воздушно-космические силы россии

су-34

вооруженные силы рф

происшествия

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны."В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что борт упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.На место крушения вылетела комиссия ВКС.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что на земле жертв и разрушений нет, и сообщил о строгом запрете на съемку и распространение материалов с разбившимся самолетом.

https://ria.ru/20240410/mi-24-1939049079.html

https://ria.ru/20201021/bombardirovschik-1580829625.html

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россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф, происшествия, республика северная осетия - алания