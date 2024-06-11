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В Северной Осетии потерпел крушение Су-34 - РИА Новости, 11.06.2024
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07:08 11.06.2024 (обновлено: 16:29 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/krushenie-1952095545.html
В Северной Осетии потерпел крушение Су-34
В Северной Осетии потерпел крушение Су-34 - РИА Новости, 11.06.2024
В Северной Осетии потерпел крушение Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:08
2024-06-11T16:29
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
вооруженные силы рф
происшествия
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны."В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что борт упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.На место крушения вылетела комиссия ВКС.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что на земле жертв и разрушений нет, и сообщил о строгом запрете на съемку и распространение материалов с разбившимся самолетом.
https://ria.ru/20240410/mi-24-1939049079.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф, происшествия, республика северная осетия - алания
Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии потерпел крушение Су-34

Минобороны сообщило о крушении Су-34 в Северной Осетии, экипаж погиб

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель Су-34
Истребитель Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны.
"В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России", — говорится в заявлении.
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В ведомстве уточнили, что борт упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.
На место крушения вылетела комиссия ВКС.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что на земле жертв и разрушений нет, и сообщил о строгом запрете на съемку и распространение материалов с разбившимся самолетом.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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РоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-34Вооруженные силы РФПроисшествияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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