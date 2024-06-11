https://ria.ru/20240611/sammit-1952194672.html

Бухарестская девятка не пришла к соглашению по Украине, заявили в Болгарии

Бухарестская девятка не пришла к соглашению по Украине, заявили в Болгарии - РИА Новости, 11.06.2024

Бухарестская девятка не пришла к соглашению по Украине, заявили в Болгарии

Страны Бухарестской девятки завершат саммит в Риге без совместной декларации из-за отсутствия консенсуса по Украине, заявил президент Болгарии Румен Радев. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:14

2024-06-11T15:14

2024-06-11T15:17

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Страны Бухарестской девятки завершат саммит в Риге без совместной декларации из-за отсутствия консенсуса по Украине, заявил президент Болгарии Румен Радев. Лидеры стран Бухарестской девятки встречаются в латвийской столице во вторник. "Встреча завершится не совместной декларацией всех стран, как раньше, а лишь заявлением двух сопредседателей из-за отсутствия полного консенсуса по вопросу о том, как добиться урегулирования конфликта на Украине", - приводит Болгарское национальное радио (БНР) объяснения Радева перед началом форума. По предложению Радева из первоначального варианта заявления был исключен текст, обязывающий каждую страну B9 оказывать военную помощь Киеву. "В результате была принята позиция, что каждая страна должна по своему усмотрению решать, помогать ли Украине и каким образом - военным, финансовым или гуманитарным… Я рассматриваю это как определенный успех в поддержку здравого смысла и важный шаг в направлении смещения акцента с поиска решения этой войны на поле боя… на поиск решения путем переговоров в соответствии с Уставом ООН, - заявил президент Болгарии. "Бухарестская девятка" была создана по инициативе президентов Польши и Румынии для усиления восточного фланга НАТО и развития военного сотрудничества между странами. Первый официальный саммит состоялся в ноябре 2015 году в Бухаресте. Последний раз лидеры Словакии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии встречались в феврале 2023 года в Варшаве. В мероприятии также принимали участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Тогда президенты стран Бухарестской девятки высказались за политику открытых дверей в НАТО и Евросоюзе для Украины и за усиление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.

https://ria.ru/20240603/bolgariya-1950253072.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936670222.html

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