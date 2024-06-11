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Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов - РИА Новости, 11.06.2024
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05:25 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/rosfinmonitoring-1952090274.html
Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов
Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов - РИА Новости, 11.06.2024
Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов
Росфинмониторинг после теракта в "Крокус сити холле" разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:25
2024-06-11T05:25
красногорск
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус сити холл
снг
политика
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг после теракта в "Крокус сити холле" разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. "Среди основных приоритетных направлений выделяется, в первую очередь, дальнейшее совершенствование системы борьбы с финансированием терроризма. Мы понимаем, что с учетом последних трагических событий система нуждается в определенной донастройке", - ответил Негляд на вопрос о приоритетных направлениях работы ведомства в текущем году. "Мы готовим пакет дополнительных законодательных мер. Речь идет о совершенствовании системы замораживания активов террористов, связанных с ними лиц, а также о более плотном привлечении к этой работе российских юридических лиц и даже в отдельных случаях - физических лиц (чтобы граждане были более информированы и не предоставляли средства лицам, связанным с терроризмом). Пакет поправок сейчас разрабатывается, после чего будет проходить его публичное обсуждение", - рассказал Негляд. Кроме того, отметил он, Росфинмониторинг плотно работает с финансовыми разведками стран СНГ, а также с коллегами из-за рубежа по вопросам совершенствования обмена информацией в целях предотвращения финансирования терроризма. При этом замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что финансирование терроризма остается реальной угрозой, которая не снижается. "Об этом говорит и динамика пополнения перечня террористов и экстремистов, который мы администрируем. Если в 2022 году в него было включено более 1600 организаций и физических лиц, то в 2023 году - более 1800, а за не полные полгода в 2024 году – уже свыше 900", - пояснил Негляд. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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красногорск, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл, снг, политика, россия
Красногорск, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус Сити Холл, СНГ, Политика, Россия
Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов

Росфинмониторинг планирует донастроить систему замораживания активов террористов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг после теракта в "Крокус сити холле" разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
"Среди основных приоритетных направлений выделяется, в первую очередь, дальнейшее совершенствование системы борьбы с финансированием терроризма. Мы понимаем, что с учетом последних трагических событий система нуждается в определенной донастройке", - ответил Негляд на вопрос о приоритетных направлениях работы ведомства в текущем году.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом
Вчера, 20:25
"Мы готовим пакет дополнительных законодательных мер. Речь идет о совершенствовании системы замораживания активов террористов, связанных с ними лиц, а также о более плотном привлечении к этой работе российских юридических лиц и даже в отдельных случаях - физических лиц (чтобы граждане были более информированы и не предоставляли средства лицам, связанным с терроризмом). Пакет поправок сейчас разрабатывается, после чего будет проходить его публичное обсуждение", - рассказал Негляд.
Кроме того, отметил он, Росфинмониторинг плотно работает с финансовыми разведками стран СНГ, а также с коллегами из-за рубежа по вопросам совершенствования обмена информацией в целях предотвращения финансирования терроризма.
При этом замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что финансирование терроризма остается реальной угрозой, которая не снижается. "Об этом говорит и динамика пополнения перечня террористов и экстремистов, который мы администрируем. Если в 2022 году в него было включено более 1600 организаций и физических лиц, то в 2023 году - более 1800, а за не полные полгода в 2024 году – уже свыше 900", - пояснил Негляд.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
КрасногорскЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Крокус Сити ХоллСНГПолитикаРоссия
 
 
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