https://ria.ru/20240611/rosfinmonitoring-1952090274.html
Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов
Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов - РИА Новости, 11.06.2024
Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов
Росфинмониторинг после теракта в "Крокус сити холле" разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:25
2024-06-11T05:25
2024-06-11T05:25
красногорск
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус сити холл
снг
политика
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг после теракта в "Крокус сити холле" разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. "Среди основных приоритетных направлений выделяется, в первую очередь, дальнейшее совершенствование системы борьбы с финансированием терроризма. Мы понимаем, что с учетом последних трагических событий система нуждается в определенной донастройке", - ответил Негляд на вопрос о приоритетных направлениях работы ведомства в текущем году. "Мы готовим пакет дополнительных законодательных мер. Речь идет о совершенствовании системы замораживания активов террористов, связанных с ними лиц, а также о более плотном привлечении к этой работе российских юридических лиц и даже в отдельных случаях - физических лиц (чтобы граждане были более информированы и не предоставляли средства лицам, связанным с терроризмом). Пакет поправок сейчас разрабатывается, после чего будет проходить его публичное обсуждение", - рассказал Негляд. Кроме того, отметил он, Росфинмониторинг плотно работает с финансовыми разведками стран СНГ, а также с коллегами из-за рубежа по вопросам совершенствования обмена информацией в целях предотвращения финансирования терроризма. При этом замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что финансирование терроризма остается реальной угрозой, которая не снижается. "Об этом говорит и динамика пополнения перечня террористов и экстремистов, который мы администрируем. Если в 2022 году в него было включено более 1600 организаций и физических лиц, то в 2023 году - более 1800, а за не полные полгода в 2024 году – уже свыше 900", - пояснил Негляд. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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красногорск, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл, снг, политика, россия
Красногорск, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус Сити Холл, СНГ, Политика, Россия
Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов
Росфинмониторинг планирует донастроить систему замораживания активов террористов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг после теракта в "Крокус сити холле" разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
"Среди основных приоритетных направлений выделяется, в первую очередь, дальнейшее совершенствование системы борьбы с финансированием терроризма. Мы понимаем, что с учетом последних трагических событий система нуждается в определенной донастройке", - ответил Негляд на вопрос о приоритетных направлениях работы ведомства в текущем году.
"Мы готовим пакет дополнительных законодательных мер. Речь идет о совершенствовании системы замораживания активов террористов, связанных с ними лиц, а также о более плотном привлечении к этой работе российских юридических лиц и даже в отдельных случаях - физических лиц (чтобы граждане были более информированы и не предоставляли средства лицам, связанным с терроризмом). Пакет поправок сейчас разрабатывается, после чего будет проходить его публичное обсуждение", - рассказал Негляд.
Кроме того, отметил он, Росфинмониторинг плотно работает с финансовыми разведками стран СНГ
, а также с коллегами из-за рубежа по вопросам совершенствования обмена информацией в целях предотвращения финансирования терроризма.
При этом замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что финансирование терроризма остается реальной угрозой, которая не снижается. "Об этом говорит и динамика пополнения перечня террористов и экстремистов, который мы администрируем. Если в 2022 году в него было включено более 1600 организаций и физических лиц, то в 2023 году - более 1800, а за не полные полгода в 2024 году – уже свыше 900", - пояснил Негляд.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
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Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
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На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
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Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
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Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
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Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
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В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
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ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8