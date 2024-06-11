https://ria.ru/20240611/putin-1952275275.html

Путин встретится с Эрдоганом в Астане в июле

Путин встретится с Эрдоганом в Астане в июле - РИА Новости, 11.06.2024

Путин встретится с Эрдоганом в Астане в июле

Президент России Владимир Путин заявил, что в июле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:17

2024-06-11T20:17

2024-06-11T20:36

астана

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_03cb138222dfa41e500d140fea8a3324.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в июле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане."Хочу попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время, в июле по-моему, 3-4 числа в июле он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

https://ria.ru/20240611/putin-1952278218.html

астана

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астана, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, хакан фидан