https://ria.ru/20240611/putin-1952275275.html
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в июле
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в июле - РИА Новости, 11.06.2024
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в июле
Президент России Владимир Путин заявил, что в июле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:17
2024-06-11T20:17
2024-06-11T20:36
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в июле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане."Хочу попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время, в июле по-моему, 3-4 числа в июле он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
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астана, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, хакан фидан
Астана, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Хакан Фидан
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в июле
Путин заявил, что встретится с президентом Турции Эрдоганом в июле в Астане