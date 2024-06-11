"Меняет ситуацию". В Чехии забили тревогу после заявления Путина
Политолог Друлак: Западу нужно серьезно отнестись к предупреждению Путина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Западу нужно серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о последствиях ударов по России западным оружием, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
"Эти комплексы обслуживаются западными военными, что полностью меняет ситуацию. В таком случае можно считать это ударом той или иной страны НАТО по России. В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал и добавил, что европейским странам с высокой плотностью населения стоит подумать, нужна ли им ракетная война с Россией. На мой взгляд, к этому предостережению следует относиться серьезно", — отметил Друлак.
"Эти комплексы обслуживаются западными военными, что полностью меняет ситуацию. В таком случае можно считать это ударом той или иной страны НАТО по России. В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал и добавил, что европейским странам с высокой плотностью населения стоит подумать, нужна ли им ракетная война с Россией. На мой взгляд, к этому предостережению следует относиться серьезно", — отметил Друлак.
Он напомнил о поставленном Украине условии применять западное оружие непосредственно для обороны Харькова. Тем не менее такие условия, как правило, очень быстро забываются, считает политолог.
Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>