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"Меняет ситуацию". В Чехии забили тревогу после заявления Путина - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/putin-1952173929.html
"Меняет ситуацию". В Чехии забили тревогу после заявления Путина
"Меняет ситуацию". В Чехии забили тревогу после заявления Путина - РИА Новости, 11.06.2024
"Меняет ситуацию". В Чехии забили тревогу после заявления Путина
Западу нужно серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о последствиях ударов по России западным оружием, заявил чешский политолог... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:05
2024-06-11T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
нато
киев
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Западу нужно серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о последствиях ударов по России западным оружием, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy."Эти комплексы обслуживаются западными военными, что полностью меняет ситуацию. В таком случае можно считать это ударом той или иной страны НАТО по России. В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал и добавил, что европейским странам с высокой плотностью населения стоит подумать, нужна ли им ракетная война с Россией. На мой взгляд, к этому предостережению следует относиться серьезно", — отметил Друлак.Он напомнил о поставленном Украине условии применять западное оружие непосредственно для обороны Харькова. Тем не менее такие условия, как правило, очень быстро забываются, считает политолог.Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240611/lavtiya-1952143693.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Киев
"Меняет ситуацию". В Чехии забили тревогу после заявления Путина

Политолог Друлак: Западу нужно серьезно отнестись к предупреждению Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Западу нужно серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о последствиях ударов по России западным оружием, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.

"Эти комплексы обслуживаются западными военными, что полностью меняет ситуацию. В таком случае можно считать это ударом той или иной страны НАТО по России. В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал и добавил, что европейским странам с высокой плотностью населения стоит подумать, нужна ли им ракетная война с Россией. На мой взгляд, к этому предостережению следует относиться серьезно", — отметил Друлак.
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Он напомнил о поставленном Украине условии применять западное оружие непосредственно для обороны Харькова. Тем не менее такие условия, как правило, очень быстро забываются, считает политолог.

Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаНАТОКиев
 
 
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