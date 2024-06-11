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В Дагестане селевой поток унес шестилетнюю девочку - РИА Новости, 11.06.2024
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13:44 11.06.2024 (обновлено: 14:59 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/potok-1952168366.html
В Дагестане селевой поток унес шестилетнюю девочку
В Дагестане селевой поток унес шестилетнюю девочку - РИА Новости, 11.06.2024
В Дагестане селевой поток унес шестилетнюю девочку
Селевой поток унес шестилетнюю девочку в селе Кижани в Ботлихском районе Дагестана, ребенок погиб, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:44
2024-06-11T14:59
происшествия
ботлихский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Селевой поток унес шестилетнюю девочку в селе Кижани в Ботлихском районе Дагестана, ребенок погиб, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС России по региону.В трех населенных пунктах Ботлихского района – селах Кижани, Риквани и Зило – прошел кратковременный ливневый дождь."В населенном пункте Кижани селевым потоком унесло шестилетнюю девочку, а также несколько голов крупного рогатого скота. Тело девочки найдено в шести километрах от населенного пункта", – говорится в сообщении.Также размыта внутрисельская дорога.Пресс-служба администрации района позднее уточнила, что несчастный случай произошел в понедельник. Местные жители пытались спасти девочку, которую унес селевой поток, но им это не удалось.
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ботлихский район
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происшествия, ботлихский район, республика дагестан
Происшествия, Ботлихский район, Республика Дагестан
В Дагестане селевой поток унес шестилетнюю девочку

В дагестанском селе Кижани селевой поток унес шестилетнюю девочку, она погибла

© соцсетиСелевой поток в Ботлихском районе Дагестана. Кадр видео
Селевой поток в Ботлихском районе Дагестана. Кадр видео
© соцсети
Селевой поток в Ботлихском районе Дагестана. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Селевой поток унес шестилетнюю девочку в селе Кижани в Ботлихском районе Дагестана, ребенок погиб, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
В трех населенных пунктах Ботлихского района – селах Кижани, Риквани и Зило – прошел кратковременный ливневый дождь.
"В населенном пункте Кижани селевым потоком унесло шестилетнюю девочку, а также несколько голов крупного рогатого скота. Тело девочки найдено в шести километрах от населенного пункта", – говорится в сообщении.
Также размыта внутрисельская дорога.
Пресс-служба администрации района позднее уточнила, что несчастный случай произошел в понедельник. Местные жители пытались спасти девочку, которую унес селевой поток, но им это не удалось.
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ПроисшествияБотлихский районРеспублика Дагестан
 
 
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