https://ria.ru/20240611/potok-1952168366.html

В Дагестане селевой поток унес шестилетнюю девочку

В Дагестане селевой поток унес шестилетнюю девочку - РИА Новости, 11.06.2024

В Дагестане селевой поток унес шестилетнюю девочку

Селевой поток унес шестилетнюю девочку в селе Кижани в Ботлихском районе Дагестана, ребенок погиб, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:44

2024-06-11T13:44

2024-06-11T14:59

происшествия

ботлихский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Селевой поток унес шестилетнюю девочку в селе Кижани в Ботлихском районе Дагестана, ребенок погиб, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС России по региону.В трех населенных пунктах Ботлихского района – селах Кижани, Риквани и Зило – прошел кратковременный ливневый дождь."В населенном пункте Кижани селевым потоком унесло шестилетнюю девочку, а также несколько голов крупного рогатого скота. Тело девочки найдено в шести километрах от населенного пункта", – говорится в сообщении.Также размыта внутрисельская дорога.Пресс-служба администрации района позднее уточнила, что несчастный случай произошел в понедельник. Местные жители пытались спасти девочку, которую унес селевой поток, но им это не удалось.

https://ria.ru/20230613/marshrutka-1877904678.html

ботлихский район

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происшествия, ботлихский район, республика дагестан