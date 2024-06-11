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"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html
"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине
"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.06.2024
"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине
Москва ответит на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, пишет Global Times. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T02:30
2024-06-11T02:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва ответит на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, пишет Global Times.По мнению журналистов, Украина попытается продемонстрировать Западу свою преданность в преддверии саммита в Швейцарии. Киев подобными действиями против России хочет добиться большей поддержки от Европы и США, отмечается в материале."Ожидается, что Россия ответит активно и решительно", — говорится в статье.Как уточнили авторы материала, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.Ранее американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Как заявлял президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге, поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
https://ria.ru/20240608/udary-1951607523.html
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в мире, россия, украина, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай
"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине

GT: Россия активно и решительно ответит на удары по своей территории

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва ответит на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, пишет Global Times.
По мнению журналистов, Украина попытается продемонстрировать Западу свою преданность в преддверии саммита в Швейцарии. Киев подобными действиями против России хочет добиться большей поддержки от Европы и США, отмечается в материале.
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"Ожидается, что Россия ответит активно и решительно", — говорится в статье.
Как уточнили авторы материала, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.
Ранее американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
Как заявлял президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге, поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
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