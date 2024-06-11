https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html

"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине

"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.06.2024

"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине

Москва ответит на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, пишет Global Times. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:30

2024-06-11T02:30

2024-06-11T02:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва ответит на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, пишет Global Times.По мнению журналистов, Украина попытается продемонстрировать Западу свою преданность в преддверии саммита в Швейцарии. Киев подобными действиями против России хочет добиться большей поддержки от Европы и США, отмечается в материале."Ожидается, что Россия ответит активно и решительно", — говорится в статье.Как уточнили авторы материала, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.Ранее американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Как заявлял президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге, поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

https://ria.ru/20240608/udary-1951607523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, китай